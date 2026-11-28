قال حمدي شجاع، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الجزائر، إن الجزائريين يعولون بشكل كبير على الانتخابات المحلية لاختيار ممثلين لهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية، مشيرًا إلى أن أكثر من 1500 بلدية على مستوى البلاد تشهد التصويت.

وأضاف شجاع أن هذه المجالس، خاصة البلدية منها، ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين، من المرافق والنظافة والمياه وكل ما يشغل المواطن، ما يمنح الانتخابات المحلية أهمية كبيرة، على عكس الانتخابات التشريعية التي تتعلق بتنظيم قوانين الدولة.

وأوضح أنه لم يتبق سوى أقل من ساعتين على غلق مراكز الاقتراع، ما لم يقرر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مدها لساعة إضافية، لافتًا إلى أن نسب المشاركة كان مقررًا الإعلان عنها في الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، لكنها لم تُعلن حتى الآن، وكانت آخر الإحصائيات منتصف النهار وقد قاربت 10%.

وأشار إلى أن يوم الاقتراع شهد هدوءًا في مختلف الولايات، وأن وسائل إعلام جزائرية أكدت تصويت الرئيس عبد المجيد تبون وأغلب الوزراء والأحزاب، مؤكدًا أن الأنظار تتجه إلى إعلان السلطة حجم المشاركة وبدء فرز الأصوات، وأن الهدف رفع نسبة المشاركة عن الاستحقاقات السابقة، ومنها الانتخابات النيابية التي بلغت فيها 21%.