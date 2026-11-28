كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن أخر تطورات أعداد ضحايا ومصابي حادث دائري الوراق، مؤكدًا استقرار حصيلة الوفيات عند 31 حالة، بينما بلغ إجمالي المصابين 26 حالة، بعد وفاة أحد المصابين متأثرًا بإصابته بحروق تجاوزت نسبتها 75%.

العلاج داخل المستشفيات

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين، أن 18 مصابًا لا يزالون يتلقون العلاج داخل المستشفيات، فيما غادر 7 مصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.

تفاوت درجات الإصابات بين المصابين

وأشار إلى تفاوت درجات الإصابات بين المصابين، حيث تعاني بعض الحالات من حروق تجاوزت نسبتها 45% و60% و70%، بينما توجد حالات أخرى بحروق أقل، إلى جانب مصاب يعاني من كسور دون التعرض لحروق.

وأكد استمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين ومتابعة تطورات حالتهم الصحية حتى استقرار أوضاعهم واستكمال العلاج اللازم.