التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء (APRM) التابعة للاتحاد الأفريقي، لاستعراض أخر تطورات بيئة الاستثمار في مصر.

وأكد الدكتور محمد عوض أن أولوية الهيئة هي تنفيذ خطة الدولة لتمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية وتعزيز التدفقات الاستثمارية، لذلك تقوم الهيئة بالمتابعة اليومية لشكاوى ومقترحات المستثمرين، ومتابعة معدلات تسوية المشكلات والنزاعات، مشيراً إلى أن مقترحات المستثمرين هي النواة الرئيسية لخطة الإصلاح والتطوير بالهيئة.

واستعرض الدكتور محمد عوض جهود التحول الرقمي، التي قامت بها الهيئة خلال عام 2026، ومن أهمها إطلاق بوابتها الإلكترونية الجديدة، ومنصة رعاية المستثمرين، وبدء نشر وحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمر (Kiosk)، التي تتيح الحصول على المحررات والخدمات إلكترونيًا بعد التحقق من هوية المستثمر، مشيراً إلى أن عملية التحول الرقمي ساهمت في تخفيض متوسط المدة المطلوبة لتأسيس الشركات بشكل قياسي.

16 قطاع ذا أولوية لجذب الاستثمارات إلى مصر.

واستعرضت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة في تعزيز التبادل المعرفي وإعداد الاستراتيجيات مع شركاء التنمية الدوليين، والتي كان من أهم نتائجها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تم أعددتها الوزارة بالشراكة مع البنك الدولي، وحددت 16 قطاع ذا أولوية لجذب الاستثمارات إلى مصر.

وأكد اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، على دور الهيئة في مساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، سواء عبر منصة فكرتك شركتك، التي توفر لهم العديد من الخدمات، وعلى رأسها الدعم القانوني والفني، أو عبر تسهيل الإجراءات ورقمنتها وخفض التكاليف الأولية للتأسيس، ومنها خفض الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد إلى ألف جنيهاً فقط.



وأشاد وفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء (APRM) بجهود الهيئة في تبسيط إجراءات الاستثمار، ومعدلات الاستجابة السريعة لاحتياجات المستثمرين، وتعزيز استجابة القطاع الخاص للجهود الحكومية لتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد الدكتور مويكيتسي ماجورو، رئيس الوفد، أن منصة رعاية المستثمرين سيكون لها دور كبير في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات جاذبية الاستثمار وسهولة الأعمال، ما يسهم في جذب مستثمرين جدد للسوق المصري.

وفي نهاية اللقاء قام الوفد بجولة تفقدية داخل مركز خدمات المستثمرين، للاطلاع على آلية عمل المركز وكيفية تقديم الخدمات للمستثمرين، على أرض الواقع.