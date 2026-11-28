تابعت دار الإفتاء المصرية ما أُثير من نقاشات مجتمعية حول ظاهرة انشغال بعض الأشخاص بتصوير الحوادث والمصابين بدلًا من المبادرة إلى إغاثتهم، وتؤكد الدار أن هذه الظاهرة تستوجب وقفة جادة تستنهض في النفوس معاني الرحمة والمروءة والمسئولية الدينية والإنسانية.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن حفظ النفس الإنسانية من المقاصد الكلية الكبرى للشريعة الإسلامية، وأن إغاثة الملهوف وإنقاذ المصاب من الواجبات الشرعية التي يتعين القيام بها على من قدر عليها ولم يَقُم غيره بها، يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]، ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» رواه مسلم.

عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الناس

وأوضحت أن من عناية الشريعة الإسلامية بحفظ النفس الإنسانية أن الفقهاء قد نصوا على وجوب قطع الصلاة المفروضة لإنقاذ نفس معصومة من الهلاك إذا تعيَّن ذلك على المصلي؛ فإذا كان الشرع الشريف يوجب على الإنسان قطع صلاته، وهي من أعظم العبادات، لإنقاذ نفس من الهلاك، فمن باب أوْلى ألَّا ينشغل عن إغاثتها بالتصوير أو البث المباشر أو السعي وراء المشاهدات.

وأضافت الدار أن انشغال الإنسان بتصوير المصاب عن إغاثته، مع قدرته على ذلك وتعيُّن الإنقاذ عليه، أمر محرم شرعًا، وأن من عجز عن تقديم المساعدة المباشرة فعليه أن يبذل ما في وسعه من طلب النجدة، وإبلاغ الجهات المختصة، وتيسير عمل فرق الإنقاذ، دون تعريض نفسه أو غيره للخطر.

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن للإنسان حرمةً مصونةً وكرامةً محفوظةً في حياته وبعد مماته، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]؛ ومن ثم فإن تصوير المصابين في لحظات ضعفهم وآلامهم، أو نشر صور المتوفين على نحو ينتهك حرمتهم ويؤذي مشاعر ذويهم، أمر محرم شرعًا، يتنافى مع مكارم الأخلاق، فضلًا عما قد يترتب عليه من أضرار نفسية بالغة لأسر الضحايا والمصابين.

وأكدت أنه لا يدخل في ذلك التصوير الذي تدعو إليه حاجة معتبرة شرعًا، كتوثيق الوقائع لإثبات الحقوق، أو مساعدة الجهات المختصة، شريطة ألَّا يعوق جهود الإنقاذ، وأن يقتصر على قدر الحاجة، مع مراعاة حرمة الإنسان وخصوصيته.

ودعت دار الإفتاء المصرية كل من يشهد حادثًا أو يرى إنسانًا يستغيث إلى أن يستحضر أنه أمام نفس إنسانية لها حرمتها، وأسرة تنتظر عودة عزيزها، وأن اللحظات التي يقضيها في تصوير آلام الآخرين قد تكون هي اللحظات التي يحتاج إليها مصاب للنجاة بحياته.

وتابعت: “وليتذكر كل إنسان، قبل أن يرفع هاتفه لتصوير مصاب أو منكوب، أن هذا المصاب قد يكون أبًا ينتظره أبناؤه، أو أمًّا يترقب صغارها عودتها، أو ابنًا تتعلق به قلوب والديه؛ فهل يرضى لأحد من أهله أن تُتداول صوره في لحظات ضعفه وآلامه، وأن تصبح مأساته مادةً لجذب المشاهدات والتعليقات؟”.

وقالت إن المجتمع الذي نرجوه هو المجتمع الذي تمتد فيه الأيدي لإغاثة المنكوبين قبل أن تمتد إلى الهواتف لتصويرهم، والذي تُصان فيه كرامة الإنسان، وتُستر فيه عوراته، وتُجبر فيه خواطر أهله وذويه.

وأهابت الدار بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ألَّا يكونوا شركاء في انتهاك حرمات الآخرين بإعادة نشر هذه المشاهد وتداولها؛ فإن الامتناع عن نشر ما يؤذي الناس ويجرح مشاعرهم من مقتضيات الرحمة وحسن الخلق.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن أرواح الناس ليست مادةً للمحتوى الرقمي، وأن آلامهم ليست سبيلًا للشهرة أو التكسب، وأن من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه أن يفرِّج كربة مكروب، أو يغيث ملهوفًا، أو يحفظ لإنسان كرامته في أشد لحظات ضعفه.

ودعت دار الإفتاء المصرية إلى ترسيخ ثقافة الإغاثة والنجدة، وتعزيز قيم الرحمة والتكافل والمروءة، وتوظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة فيما يحفظ الأرواح ويصون الكرامة الإنسانية، سائلةً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم على مجتمعنا روح التراحم والتكافل، وأن يجنبنا جميعًا المكاره والمحن.