يواصل برنامج دولة التلاوة حلقات في الموسم الثاني اليوم السبت،حيث تذاع حلقة اليوم في تمام التاسعة مساءً ويشارك فيها ستة من المتسابقين.

وأعلن برنامج دولة التلاوة، أن حلقة اليوم يشارك فيها كلا من:

- حسن الأصمعي

- عبد الرحمن أبو فايد

- محمد الخولي

- محمود غرابة

- يوسف الصواف

- محمد أبو ليلة

نتائج حلقة أمس الجمعة في دولة التلاوة

وفي حلقة أمس الجمعة، خرج المتسابق محمد الطباخ من منافسات برنامج «دولة التلاوة»، بعد خوض جولة إعادة أمام المتسابق الشيخ محمد رضا، في ختام المنافسة التي شهدت إعلان درجات المتسابقين من لجنة التحكيم.

وأظهرت النتيجة النهائية حصول المتسابقين على الدرجات التالية:

بدر عبدالحكيم: 274 درجة.

محمد أيمن عبدالعزيز: 274 درجة.

الحسين بركات: 272 درجة.

علي ياسين التهامي: 272 درجة.

محمد رضا العشري: 271 درجة.

محمد الطباخ: 271 درجة.

وتساوى محمد الطباخ ومحمد رضا في الدرجات المعلنة، بحصول كل منهما على 271 درجة، قبل خوض جولة الإعادة التي انتهت بخروج محمد الطباخ من المسابقة.

وتصدر بدر عبدالحكيم ومحمد أيمن عبدالعزيز قائمة المتسابقين بـ274 درجة لكل منهما، بفارق درجتين عن الحسين بركات وعلي ياسين التهامي، اللذين حصلا على 272 درجة.