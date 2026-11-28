ارتفعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5,810 جنيهات للبيع و5,760 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6,640 جنيهًا للبيع و6,585 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4,980 جنيهًا للبيع و4,935 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 46,480 جنيهًا للبيع و46,080 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر، وفق آخر تحديث دون المصنعية والدمغة:

عيار 24: 6,640 جنيهًا للبيع و6,585 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 5,810 جنيهات للبيع و5,760 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 4,980 جنيهًا للبيع و4,935 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3,875 جنيهًا للبيع و3,840 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 46,480 جنيهًا للبيع و46,080 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالجنيه المصري: 206,525 جنيهًا للبيع و204,750 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار: 3,654.44 دولار.

دولار الصاغة: 56.51 جنيه، مقابل 54.51 جنيه في البنك.

أسعار الذهب اليوم في مصر في مستهل تعاملات السبت

جاءت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، وفق آخر تحديث لأسعار محلات الصاغة عند المستويات المرتفعة نفسها التي أغلق عليها السوق أمس الجمعة، دون حركة سعرية تذكر في مختلف الأعيرة.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5,810 جنيهات للبيع و5,760 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6,640 جنيهًا للبيع و6,585 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4,980 جنيهًا للبيع و4,935 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3,875 جنيهًا للبيع و3,840 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب في مستهل تعاملات اليوم عند 46,480 جنيهًا للبيع و46,080 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 206,525 جنيهًا للبيع و204,750 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 3,654.44 دولار، قريبة من مستواها في ختام تعاملات أمس، بينما بلغ سعر دولار الصاغة 56.51 جنيه، مقابل 54.51 جنيه في البنك.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها تحركات سعر الأونصة في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

لا تشمل أسعار الذهب المعلنة المصنعية والدمغة، إذ تضاف هذه التكلفة عند شراء المشغولات الذهبية، وتختلف قيمتها من محل صاغة إلى آخر بحسب نوع المشغولات ووزنها والشركة المنتجة.

وبالتالي يكون السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية أعلى من سعر الجرام المعلن بعد إضافة المصنعية والدمغة.