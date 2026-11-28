يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الإفريقي التونسي، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسط رغبة كبيرة من الفارس الأبيض في تحقيق بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة القارية.

ويدخل الزمالك اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل توجيه رسالة قوية إلى منافسيه في المجموعة، والمنافسة مبكرًا على صدارة الترتيب، خاصة أن مباريات الجولة الأولى تمثل أهمية كبيرة في تحديد ملامح المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الزمالك في مجموعة قوية تضم إلى جانبه أندية الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر، بالإضافة إلى يانج أفريكانز التنزاني، ما ينذر بمنافسة قوية بين الفرق الأربعة على حجز بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

وكان الزمالك قد نجح في الوصول إلى دور المجموعات بعدما تخطى عقبة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي، ليواصل مشواره في البطولة ويبدأ مرحلة جديدة من المنافسة على اللقب الإفريقي.

موعد مباراة الزمالك والإفريقي التونسي اليوم

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الإفريقي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت تونس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل للمباراة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل استكمال مواجهات المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإفريقي التونسي

وتُنقل مباراة الزمالك والإفريقي التونسي عبر قناة بي إن سبورتس HD2، الناقل الحصري لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء مباشرة من خلال شاشتها