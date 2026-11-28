شهدت الساعات الماضية تحركًا من الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، من أجل تهيئة لاعبي الفريق نفسيًا وذهنيًا قبل المواجهة المرتقبة أمام الإفريقي التونسي، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وعقد معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، جلسة خاصة برفقة عبد الناصر محمد، مدير الكرة، مع عدد من لاعبي الفريق أصحاب الخبرات والعناصر الكبيرة، في إطار الاستعداد للمباراة المهمة، والعمل على توفير أجواء من الهدوء والتركيز داخل غرفة الملابس قبل انطلاق المنافسات الإفريقية.



معتمد جمال يطالب لاعبي الزمالك بإبعاد الأزمات عن الفريق



وأكد مصدر خاص داخل نادي الزمالك أن الجلسة شهدت مطالبة اللاعبين الكبار بضرورة إبعاد أي أمور أو أزمات قد تؤثر على تركيز الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على تحديات مهمة، ويحتاج إلى تكاتف جميع عناصره من أجل تحقيق النتائج المطلوبة.



وشدد الجهاز الفني خلال الحديث على أهمية التعامل مع المرحلة الحالية بأكبر قدر من المسؤولية، وعدم السماح لأي خلافات أو ملفات خارج المستطيل الأخضر بالتأثير على استعدادات اللاعبين، في ظل أهمية البداية القوية بمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

مستحقات لاعبي الزمالك على طاولة الجلسة



وتطرق الحديث خلال الجلسة إلى ملف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، حيث جرى التأكيد على أن حصول عناصر الفريق على مستحقاتهم المالية حق أصيل ومشروع، ولا يمكن تجاهله، مع ضرورة الفصل بين هذا الملف والتركيز في التدريبات والمباريات.

من جانبهم، أكد لاعبو الزمالك جاهزيتهم لخوض المواجهة المرتقبة، مشددين على استعدادهم النفسي والذهني قبل الجانب الفني، ورغبتهم في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية في بداية مشواره الإفريقي.



موعد مباراة الزمالك والإفريقي التونسي



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الإفريقي التونسي في السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط، لتوجيه رسالة قوية للمنافسين بشأن طموحاته في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية، واستعادة اللقب القاري.