أكد الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، أن تصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري لا يعني حسمه لقب البطولة، مشددًا على أن المنافسة لا تزال طويلة، في ظل قدرة الأهلي والزمالك على استعادة مستواهما والعودة بقوة إلى سباق المنافسة.

بيراميدز والدوري المصري

وقال حسن المستكاوي، خلال تصريحات إذاعية، إن الدوري لا يزال أمامه 14 أو 15 أسبوعًا، وهو ما يجعل الحديث عن حسم اللقب مبكرًا، مؤكدًا أن الأهلي والزمالك ليسا فريقين صغيرين، وأنهما يمتلكان القدرة على تجاوز فترات التراجع والعودة مجددًا.

وأضاف أن الموسم الماضي شهد اقتراب الأهلي من حسم لقب الدوري في اللحظات الأخيرة، رغم ابتعاده في بعض الفترات، وهو ما يؤكد أن ترتيب الفرق في الوقت الحالي لا يعكس بالضرورة شكل المنافسة حتى نهاية الموسم.

وتطرق المستكاوي إلى القيمة التاريخية لقميصي الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن ارتداء قميص أحد القطبين يمنح اللاعب قوة وإرادة وشخصية، في ظل التاريخ الكبير للناديين الممتد لأكثر من 100 عام.

وأشار إلى أن الأهلي سيستعيد توازنه ويعود لتقديم كرة جماعية جيدة، قائلًا إن الأهلي سيعود لأنه الأهلي، مستشهدًا بقدرة ريال مدريد على استعادة مكانته والعودة للمنافسة باعتباره أحد أكبر أندية العالم.

وانتقد المستكاوي تحميل لاعب بعينه مسؤولية تراجع نتائج الأهلي أو الزمالك، موضحًا أن الجماهير تتجه في أوقات الأزمات إلى البحث عن لاعب لتحميله المسؤولية، رغم أن كرة القدم لعبة جماعية، ولا يمكن اختزال تراجع فريق بالكامل في أداء لاعب واحد.

وعن مستوى المنافسة في الدوري المصري، أوضح الناقد الرياضي أن البطولة تشهد ظاهرة إيجابية تتمثل في صعوبة توقع نتائج المباريات، بعدما أصبحت الفرق الصاعدة والجديدة أكثر قوة وثقة، ولم تعد تخشى مواجهة الأهلي والزمالك، وهو ما أضفى مزيدًا من الإثارة على المسابقة.

واختتم المستكاوي حديثه بالإشارة إلى أن الدوري المصري يشهد ظاهرة إيجابية وأخرى كارثية، دون أن يفصل طبيعة الظاهرة الأخيرة خلال تصريحاته، مؤكدًا في حديثه على التغير الواضح في خريطة المنافسة وقوة الفرق أمام القطبين.