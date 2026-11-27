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نجحت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، فى التأهل الى الدور النصف النهائى بمنافسات فردى الناشئات تحت 19 سنة ببطولة ITTF World Youth Championships Istanbul 2026.

جاء ذلك عقب فوزها على لاعبة من الهند 4-0 اليوم بالدور الربع النهائى لتضمن لمصر ميدالية على الاقل برونزية. وتواجه غدا بالدور المقبل لاعبة من الصين.

وتغلبت هنا جودة فى الأدوار السابقة بالبطولة على لاعبة من كوريا الجنوبية 4-0 بالدور الثانى "16" وعلى لاعبة من هونج كونج 4-0 بالدور الاول "32”.

وتقام البطولة بمدينة اسطنبول التركية خلال الفترة من 21 وحتى 28 نوفمبر الجارى.