أجرى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، زيارتين لمستشفى بولاق الدكرور العام ومستشفى أهل مصر؛ للاطمئنان على أهلنا الكرام من مصابي حادث الطريق الدائري، ومتابعة أوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، والوقوف على احتياجاتهم، في ظل هذا الحادث الجلل والمصاب الفادح لنا جميعا كمصريين.

وزير الأوقاف يكلف مديري مديريتي القاهرة والجيزة بمواصلة متابعة مصابي حادث الطريق الدائري

واستهل الوزير زيارته بمستشفى بولاق الدكرور العام، حيث كان في استقباله الدكتور محمد جمال حسني - مدير المستشفى، والدكتور محمد وطني - نائب مدير المستشفى، وعدد من الأطباء.

ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ سيد عمارة - مدير مديرية أوقاف الجيزة.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد محمد كامل - مدير الرعايات بالمستشفى – بشأن الحالة الصحية للمصابين، البالغ عددهم خمسة، والإجراءات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، ومدى استقرار حالتهم الصحية.

وتوجه الوزير إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة؛ للاطمئنان على المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، وكان في استقباله الدكتورة هبة السويدي؛ مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق - والدكتور رفعت عبد المقصود؛ -المدير التنفيذي للمستشفى، وعدد من الأطباء.

واطلع الوزير على الحالة الصحية لأربعة من المصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية بالمستشفى، واستمع إلى شرح من الفريق الطبي بشأن تطورات حالتهم الصحية وأوجه الرعاية والعلاج المقدمة لهم.

وخلال الزيارتين، حرص وزير الأوقاف على لقاء المصابين والاطمئنان عليهم عن قرب، وتقديم الدعم المعنوي لهم، والدعاء لهم بالشفاء العاجل، وطمأنة ذويهم؛ مؤكدًا أن وزارة الأوقاف بكل أبنائها تتشرف بالاصطفاف والاحتشاد لخدمة أهلنا الكرام في هذا الظرف العصيب والحادث الجلل، وأن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كل ما يلزم لمساندتهم والوقوف إلى جانبهم حتى تجاوز هذه المحنة.

كما كلف وزير الأوقاف مديري مديريتي أوقاف القاهرة والجيزة بمواصلة متابعة الحالات، والعمل على مساعدتهم وتقديم جميع أوجه الدعم اللازم لهم، ومساندتهم وأسرهم خلال هذه المحنة.

وتأتي الزيارتان امتدادًا لمتابعة الدكتور أسامة الأزهري لتداعيات الحادث، وحرصه على الاطمئنان على المصابين ومساندة أسر الضحايا، وتسخير الإمكانات العلمية والمعنوية والمادية للوزارة في خدمة الوطن وأهله؛ تجسيدًا لقيم التراحم والتكافل والتضامن العملي وقت الشدائد، وترسيخًا لمعنى المسئولية المجتمعية في الوقوف إلى جانب المتضررين ومساندتهم، مع الترحم والأسى على شهدائنا الأبرار في هذا الحادث الجلل، والتوجه إلى الله بأن يلطف بأسرهم وذويهم من أهلنا الكرام وأن يتمم الشفاء العاجل لكل مصابي الحادث الأليم.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً عمليًا للتوجيه بتغيير خطبة الجمعة لتناسب الحدث وتبث روح الطمأنينة والتكاتف في أوقات المحن، وأداء صلاة الغائب في ربوع مصر ترحمًا على الشهداء وتضامنًا مع ذويهم.