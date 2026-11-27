تقدم النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في وفاة والدته، معربًا عن حزنه الشديد لرحيل الفقيدة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.

عزاء والدة محافظ القاهرة

وكتب محمد أبو العينين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، أتقدم بخالص العزاء والمواساة للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة في وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة الفاضلة والدته».

وأضاف: «خالص العزاء والمواساة للأخ والصديق الدكتور إبراهيم صابر وأسرته الكريمة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

وفي سياق متصل، شيّع أهالي قرية كفر صراوة التابعة لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان والدة محافظ القاهرة، عقب أداء صلاة العصر من المسجد القبلي بالقرية، وسط حضور مهيب من الأهالي وأبناء المحافظة، الذين حرصوا على المشاركة في تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء.

وشهدت مراسم العزاء حضور عدد من القيادات التنفيذية والنواب بمحافظة المنوفية، إلى جانب اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، الذي حرص على تقديم واجب العزاء للدكتور إبراهيم صابر وأسرته في وفاة والدته.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر صراوة عقب انتشار خبر وفاة والدة محافظ القاهرة، وسط دعوات بأن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.