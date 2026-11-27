ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة رقم (104)، والذي ناقش عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بتطوير منظومة العمل، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي، ومتابعة جهود تطوير الخدمات الصحية بما يدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وضع إطار مؤسسي موحد لتنظيم مراحل التحول المؤسسي والتشغيلي للمنشآت والفروع

وناقش مجلس إدارة الهيئة، في مستهل الاجتماع، الدليل الوطني للتحول المؤسسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يستهدف وضع إطار مؤسسي موحد لتنظيم مراحل التحول المؤسسي والتشغيلي للمنشآت والفروع، بداية من نقل التبعية وحتى التشغيل الرسمي، بما يضمن توحيد منهجيات العمل والإجراءات التنفيذية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتحقيق التكامل بين مختلف مراحل التحول.

ويتضمن الدليل تنظيم إجراءات نقل تبعية المنشآت والعاملين والأصول العلاجية، وآليات الاستعداد للتشغيل التجريبي من خلال تحليل الفجوات وتحديد احتياجات المنشآت وإعداد خطط رفع الجاهزية، إلى جانب تنظيم الانتقال إلى التشغيل الرسمي، وتوحيد نظم إدارة الفروع وهياكلها التنظيمية، ووضع مؤشرات أداء ومعايير للتقييم والمتابعة الدورية.

ويعكس الدليل توجه الهيئة نحو توحيد نماذج وإجراءات العمل بمختلف المنشآت والفروع، وتعزيز الحوكمة والتميز التشغيلي، ورفع كفاءة إدارة الموارد والإمكانات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، بما يدعم جاهزيتها للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل واستدامة التطوير المؤسسي والتشغيلي.

مبادرة «يوم للمواطن»

وفي سياق متصل، استعرض مجلس إدارة الهيئة نتائج مبادرة «يوم للمواطن» التي أطلقها الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتم تنفيذها بمحافظات بورسعيد وجنوب سيناء وأسوان، وما حققته من نتائج في تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم ومقترحاتهم، والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، والعمل على تيسير حصولهم عليها والارتقاء بجودتها.

واستعرض المجلس نتائج المبادرة وما أسفرت عنه من مطالب وملاحظات للمواطنين، والإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها بشأنها، حيث اعتمد كافة القرارات المتخذة لتسهيل الخدمات الصحية وتطويرها للمواطنين، بما يسهم في تيسير حصولهم على الخدمات، وتحسين تجربتهم داخل المنشآت الصحية، وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لهم، وتذليل أي إجراءات قد تواجههم، بما يرسخ نهج الهيئة في الاستماع إلى المواطنين والتفاعل مع احتياجاتهم ومطالبهم.

كما استعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، نتائج زيارة وزراء الخارجية الأفارقة، برفقة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، إلى مستشفى المسلة التخصصي بمحافظة أسوان، وما شهدته الزيارة من اطلاع على مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة داخل المنشأة، والإمكانات الطبية والتجهيزات المتاحة، ونموذج تقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وحظيت الزيارة بإشادة وزراء الخارجية الأفارقة بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنظومة، وما اطلعوا عليه من تطور في مستوى الرعاية الصحية والإمكانات المتاحة بمستشفى المسلة، بما يعكس جهود الدولة المصرية في تطوير قطاع الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات، ويبرز ما حققته منظومة عمل هيئة الرعاية الصحية من تطور في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.



ويأتي استعراض هذه الملفات في إطار حرص مجلس إدارة الهيئة على المتابعة المستمرة لمختلف مسارات العمل، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي، والاستفادة من نتائج التواصل المباشر مع المواطنين، ومتابعة مستوى الخدمات بالمنشآت الصحية، بما يدعم اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير المنظومة وتحقيق أهدافها في توفير خدمات صحية متكاملة ومستدامة وفق أعلى معايير الجودة.

وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (104)، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام أطباء مصر، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي للهيئة وعميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والدكتور وائل عبد العال، عضو المجتمع المدني، وعبر تقنية «زووم»، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي.

كما حضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتورة سالي عبد الرؤوف، رئيس قطاع شؤون الأقاليم بالهيئة، والدكتور محمود الديب، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور محمود الشحات، رئيس الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة، والأستاذ محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للإدارة القانونية.