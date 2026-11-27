شيّع أهالي قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، جثمان الشاب حمادة جمعة اليماني، البالغ من العمر 34 عامًا، مساء اليوم الجمعة، والذي لقي مصرعه في حادث انفجار سيارة المواد البترولية على الطريق الدائري بالوراق.

وأدى أهالي القرية صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد القرية عقب صلاة العشاء، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته وأقاربه وأبناء القرية، قبل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وكان الشاب حمادة عطية اليماني قد لقي مصرعه في الحادث الذي وقع أمس على الطريق الدائري، وكان يعمل بإحدى الشركات، حيث كان يستقل سيارة العمل برفقة عدد من زملائه وقت وقوع الحادث.

وتوفي الفقيد عن عمر ناهز 34 عامًا، تاركًا خلفه طفلين، أكبرهما يبلغ من العمر 6 سنوات، وزوجة حامل في طفلهما الثالث، في واقعة خيّمت بظلال الحزن على أسرته وأهالي قريته.