أدى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث الوراق وسط جموع المصلين من أبناء المحافظة بمسجد الزراعة بمدينة الزقازيق ، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية.

وجاءت خطبه الجمعه تحت عنوان «التكاتفُ والمواساةُ وقتَ الشدائدِ، والتضامنُ وقتَ الأزمات» لابرازُ قيمةِ التكاتفِ والتضامنِ والتراحمِ بينَ أبناءِ المجتمعِ وقتَ الشدائدِ والأزماتِ، وبيانُ أثرِها في مواساةِ المصابينَ وأسرِ الشهداءِ، وتفريجِ كرباتِ المتضررينَ، وإغاثةِ الملهوفينَ، وترسيخِ روحِ الشهامةِ والمروءةِ والتضحيةِ، وتعزيزِ وحدةِ الصفِّ والتماسكِ الوطنيِّ؛ بما يحفظُ استقرارَ المجتمعِ ويصونُ أمنَ الوطنِ تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في هذا الشأن.

وعقب أداء الصلاة، دعا محافظ الشرقية والمصلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وفي سياق متصل، شهدت المساجد بأنحاء المحافظة اداء المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء، والمشاركةً في الدعاء للشهداء بالرحمة والمغفرة، ولأسرهم وذويهم بالصبر والسلوان.