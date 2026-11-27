عاد اسم المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليتصدر المشهد بشأن إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء، في ظل تجدد الأنباء حول اهتمام نادي أهلي بنغازي الليبي بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وبدأت القصة مطلع أكتوبر الماضي، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن رغبة النادي الليبي في التعاقد مع اللاعب، قبل أن تتجدد الأنباء مؤخرًا عقب تصريحات طارق رمضان، وكيل اللاعبين، الذي كشف كواليس التواصل مع بن شرقي وموقفه من خوض تجربة جديدة في الدوري الليبي.

صالح جمعة يكشف اهتمام أهلي بنغازي بضم أشرف بن شرقي

وكانت بداية الحديث عن اهتمام أهلي بنغازي بالتعاقد مع أشرف بن شرقي يوم 1 أكتوبر الماضي، عندما كشف صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق، خلال ظهوره التلفزيوني، عن رغبة النادي الليبي في ضم الجناح المغربي.

وأوضح صالح جمعة في ذلك الوقت أن مسؤولي أهلي بنغازي لديهم اهتمام كبير بالحصول على خدمات اللاعب، وأن النادي مستعد لتوفير المقابل المالي الذي يطلبه لحسم الصفقة.

وأشار إلى محاولته التواصل مع أشرف بن شرقي لمعرفة موقفه من العرض الليبي، لكنه لم يتلق ردًا من اللاعب، وهو ما أثار التساؤلات بشأن مستقبله مع النادي الأهلي وإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات.

موقف الأهلي من رحيل أشرف بن شرقي

في المقابل، تمسك النادي الأهلي باستمرار أشرف بن شرقي ضمن صفوف الفريق، حيث نفى وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي، وصول عروض رسمية للتعاقد مع اللاعب، مؤكدًا أن الأنباء المتداولة بشأن عرض أهلي بنغازي لم تكن مدعومة بعرض رسمي في ذلك الوقت.

وشدد وائل جمعة، خلال تصريحاته التلفزيونية، على أن الأهلي لا يرغب في التفريط في خدمات اللاعب، باعتباره أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق.

وفي السياق ذاته، كشف الإعلامي أمير هشام أن إدارة الأهلي لا تضع رحيل بن شرقي ضمن حساباتها، مع وجود رغبة في استمراره، واتجاه لفتح ملف تجديد عقده خلال شهر يناير المقبل.

طارق رمضان يكشف موقف بن شرقي من عرض أهلي بنغازي

ومع تجدد الحديث عن اهتمام النادي الليبي، كشف طارق رمضان، وكيل اللاعبين، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أمير هشام، تفاصيل جديدة بشأن محاولات التعاقد مع أشرف بن شرقي.

وأوضح أن مسؤولي أهلي بنغازي أبدوا رغبتهم في ضم اللاعب، وحدث تواصل شفهي معه لاستطلاع موقفه من الانتقال إلى الفريق الليبي، إلا أن الجناح المغربي لم يُبدِ أي رغبة في خوض التجربة، وحسم موقفه برفض فكرة الرحيل عن النادي الأهلي.

وأكد وكيل اللاعبين عدم وجود أي عروض ليبية رسمية للتعاقد مع بن شرقي حتى الآن، موضحًا أن الأمر اقتصر على الاهتمام والتواصل الشفهي، مع احتمالية ظهور مستجدات جديدة بشأن مستقبل اللاعب مع نهاية الموسم الجاري.

موعد انتهاء عقد أشرف بن شرقي مع الأهلي

ويرتبط أشرف بن شرقي بعقد مع النادي الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعدما انضم إلى صفوف الفريق في يناير 2025، قادمًا من نادي الريان القطري في صفقة انتقال حر.

ويقترب اللاعب، وفقًا لما ورد في التفاصيل المتعلقة بعقده، من دخول الفترة القانونية التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع إلى الأهلي، بداية من يناير 2027، وفقًا للوائح المنظمة لانتقالات اللاعبين.

وبذلك يظل مستقبل أشرف بن شرقي مع الأهلي مرتبطًا بموقف الطرفين من تجديد التعاقد، في ظل اهتمام أهلي بنغازي السابق بالحصول على خدماته، ورفض اللاعب المعلن لفكرة الانتقال إلى الدوري الليبي خلال الفترة الحالية.