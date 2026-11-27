تتجه أنظار عشاق كرة اليد المصرية، اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026، إلى منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الرياضي 2026-2027، والتي تشهد إقامة 8 مواجهات قوية، في ظل سعي الفرق لتحقيق الفوز وحصد النقاط لتحسين مواقعها في جدول الترتيب.

وتنطلق مباريات الجولة بمواجهة الأهلي أمام الجزيرة في الثالثة عصرًا، بينما تُقام 6 مباريات في توقيت واحد عند السادسة مساءً، أبرزها لقاء الزمالك أمام الشمس، وسموحة ضد طلائع الجيش، فيما تُختتم منافسات الجولة بمواجهة اتحاد الشرطة وهليوبوليس في الثامنة مساءً.

مواعيد مباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة اليد

وتأتي مواعيد مباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة اليد على النحو التالي:

الأهلي × الجزيرة: الساعة 3:00 عصرًا.

المقاولون العرب × الأوليمبي: الساعة 6:00 مساءً.

سموحة × طلائع الجيش: الساعة 6:00 مساءً.

الطيران × المعادي: الساعة 6:00 مساءً.

المنيا × الزهور: الساعة 6:00 مساءً.

الزمالك × الشمس: الساعة 6:00 مساءً.

سبورتنج × البنك الأهلي: الساعة 6:00 مساءً.

اتحاد الشرطة × هليوبوليس: الساعة 8:00 مساءً.

منافسة قوية لتحسين ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد

وتحظى مواجهات الجولة السابعة باهتمام كبير من الفرق المشاركة، في ظل أهمية النقاط الثلاث لكل مواجهة في مشوار المنافسة على مراكز جدول الترتيب.

وتسعى الأندية الكبرى، وفي مقدمتها الأهلي والزمالك، إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، بينما تطمح باقي الفرق إلى استغلال مباريات الجولة لتحقيق الانتصارات والتقدم في جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد، مع استمرار منافسات الموسم الرياضي 2026-2027.