كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر المستجدات داخل نادي الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة أمام الإفريقي التونسي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، وتحديدًا موقف أحمد الجفالي من المشاركة في المباراة، إلى جانب تحركات الإدارة لحسم أزمة مستحقات التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق.

أحمد الجفالي يقترب من مقاعد بدلاء الزمالك أمام الإفريقي

وأكد أمير هشام، في تصريحات تلفزيونية، أن أحمد الجفالي أصبح جاهزًا من الناحية البدنية، إلا أن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، لديه بعض التخوفات بشأن الدفع باللاعب خلال المواجهة المقبلة.

وأوضح أن الاتجاه داخل الجهاز الفني يميل إلى عدم مشاركة الجفالي في التشكيل الأساسي، مع احتمالية وجوده على مقاعد البدلاء، في ظل صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الإفريقي التونسي، وحاجتها إلى عناصر تتمتع بجاهزية كبيرة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يفضل التريث في منح اللاعب فرصة المشاركة بالمباريات، وعدم التعجل في الاعتماد عليه، خاصة في ظل أهمية اللقاء وقوة المنافس.

الزمالك يتحرك لتوفير 100 ألف دولار لإنهاء أزمة فرجاني ساسي

وفي سياق آخر، كشف أمير هشام عن تحركات داخل نادي الزمالك لتوفير المستحقات المالية المتأخرة للتونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، والبالغة 100 ألف دولار.

وأوضح أن إدارة الزمالك تستهدف سداد المبلغ مطلع الشهر المقبل، من أجل إنهاء الأزمة بصورة نهائية وتجنب الدخول في نزاع جديد مع اللاعب.

وأضاف أن مستحقات فرجاني ساسي تأتي ضمن أولويات النادي خلال الفترة الحالية، حيث تعمل الإدارة على تجميع المبلغ المطلوب، في إطار مساعيها لتسوية الملفات المالية والقضايا العالقة التي تسببت في إيقاف القيد..

ويسعى الزمالك إلى حسم هذه الملفات خلال الفترة المقبلة، لتجنب استمرار الأزمات القانونية والمالية التي تؤثر على استقرار النادي ومستقبله في سوق الانتقالات.