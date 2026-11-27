شجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فنزويلا والعراق على النظر في مغادرة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في وقت سابق من هذا العام، ومنعت فنزويلا من دفع رسوم عضويتها السنوية في المنظمة، بحسب ما أفاد به عشرة أشخاص مطلعين لوكالة رويترز اليوم الجمعة.

استهداف غير مسبوق لعضوين مؤسسين

وتستهدف هذه التحركات، التي لم يُكشف عنها من قبل، اثنين من الأعضاء الخمسة المؤسسين لـ"أوبك"، في تحدٍ مباشر على نحو غير معتاد لمنظمة اتهمها ترامب طويلًا بإبقاء أسعار النفط مرتفعة بشكل مصطنع.

وكان المسؤولون الأمريكيون يدفعون باتجاه زيادة إنتاج النفط والاستثمار في البلدين في ذلك الوقت، بينما خشي بعضهم من أن حدود الإنتاج التي تفرضها "أوبك" قد تعيق تلك الطموحات في نهاية المطاف، وفق مصادر مطلعة على المناقشات.

تدخل سعودي لوقف الضغط على فنزويلا

ووصل الضغط الأمريكي على فنزويلا إلى حد دفع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى التدخل هذا الصيف، وإقناع إدارة ترامب بعدم المضي قدمًا في هذه المسألة، بحسب مصدرين مطلعين.

وفي العراق، طرح رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إمكانية مغادرة "أوبك" في اجتماع حكومي هذا الصيف، بعد مناقشات مع مسؤولين أمريكيين شجعوا الفكرة، وفق مصدرين آخرين.

وزارة النفط العراقية ترفض الانسحاب

إلا أن وزارة النفط العراقية عارضت المقترح، وأقنعت الزيدي بالإبقاء على العراق داخل المنظمة، وبحث إمكانية السعي للحصول على حصة إنتاج أعلى بدلًا من الانسحاب.

نفوذ أمريكي قوي على البلدين

وتتمتع الولايات المتحدة بنفوذ قوي على البلدين، إذ تسيطر واشنطن على وصول فنزويلا إلى أموال الدولة عقب الإطاحة بنيكولاس مادورو في يناير، بينما لا تزال عائدات النفط العراقية تمر عبر حساب في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهو إرث يعود إلى حرب العراق عام 2003.

الخارجية الأمريكية تؤكد سيطرتها على الأموال الفنزويلية

ولم تجب وزارة الخارجية الأمريكية عن أسئلة حول ما إذا كانت قد منعت فنزويلا من دفع رسوم عضوية "أوبك"، لكنها أكدت أن واشنطن تملك سلطة اتخاذ القرار بشأن استخدام فنزويلا لأموال الدولة، المحتجزة حاليًا في حساب خاضع للسيطرة الأمريكية أُنشئ بعد إزاحة مادورو.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية لوكالة "رويترز": "تتلقى الوزارة طلبات صرف من الحكومة الفنزويلية المؤقتة وتراجعها، بما في ذلك مقارنتها بقائمة الاستخدامات المعتمدة والمحظورة لصناديق الودائع الحكومية الأجنبية".

وأضاف المسؤول أنه من الممكن أن يكون مسؤولون أمريكيون من مستويات أدنى قد أثاروا مسألة مغادرة "أوبك" مع الحكومة الفنزويلية في وقت سابق من هذا العام، لكن "لم تكن من بين القضايا التي أثارها مسؤولون رفيعو المستوى".

أما بشأن العراق، فقال المسؤول إن محادثات الخارجية الأمريكية "ركزت على تحسين البنية التحتية للطاقة لزيادة إنتاج ونقل الطاقة، وليس على أوبك".

خطر متزايد على تماسك “أوبك”

وتزيد المناورات الأمريكية الضغط على منظمة فقدت بالفعل أربعة أعضاء منذ عام 2019، وتراجعت حصتها من سوق النفط العالمية مؤخرًا إلى مستوى متدنٍ على خلفية الاضطرابات الناجمة عن الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وهي عضو مؤسس آخر في "أوبك".

وقال دان ألاماريو، كبير الاستراتيجيين الجيوسياسيين في "ألباين ماكرو": "خطر تصدع أوبك يتزايد".

وأعلنت الإمارات انسحابها من "أوبك" في وقت سابق من هذا العام بعد إحباطها من سقوف الإنتاج التي تفرضها المنظمة، بينما غادرت أنغولا والإكوادور وقطر المنظمة في أعوام 2024 و2020 و2019 على التوالي. ولا توجد مؤشرات على تورط الولايات المتحدة في تلك القرارات.

من زبون إلى منافس

تأسست "أوبك" في بغداد في سبتمبر 1960 على يد دول منتجة للنفط سعت إلى فرض سيطرة أكبر على سوق عالمية كانت تهيمن عليها حفنة صغيرة من شركات النفط الغربية.

وأسس المنظمة كل من العراق وإيران والسعودية والكويت وفنزويلا، وتضم الآن 11 عضوًا، كما طورت تحالفًا مع عدة دول منتجة أخرى بينها روسيا يُعرف باسم "أوبك+"، ويجتمع بانتظام لتحديد مستويات الإنتاج المنسقة.

وهاجم ترامب "أوبك" مرارًا طوال مسيرته التجارية والسياسية التي امتدت لعقود، واصفًا إياها بالكارتل والاحتكار الذي يستفيد على حساب بقية العالم، لكن الولايات المتحدة أصبحت خلال العقد الماضي أكبر منتج للنفط في العالم، متحولة من زبون لـ"أوبك" إلى منافسها الرئيسي على حصة السوق النفطية.