عرض قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يعرب عن خالص تقديره لـ المبادرات الكريمة، والتبرعات لضحايا حادث الوراق، موجّهًا الشكر لجميع المتبرعين من رجال الأعمال والمستثمرين، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والهيئات، على مساهماتهم في مساندة أهالينا المتضررين؛ تأكيدًا على التضامن الكامل مع أسر الضحايا والمصابين ومؤازرتهم في هذا المصاب الأليم.

وأضاف مدبولي: ما نشهده الآن يثبت أن الدولة كلها حاضرة في مساندة أهالينا في الشدائد، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ اللحظات الأولى للحادث، وجه الحكومة بسرعة التحرك لدعم أسر الضحايا والمصابين، وما زال يتابع حتى الآن.

واشار إلى أن الحكومة بمختلف أجهزتها تقدم حاليا مختلف صور الدعم، وفي الوقت نفسه بادرت مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال بتقديم مختلف صور الدعم، تعبيرا عن وقوفهم صفا واحدا مع الحكومة لمساندة كل المضارين، في مشهد يعبر عن التكافل والمسؤولية في أوقات الشدائد.