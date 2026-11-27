حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره الكوري الجنوبي، من أن الوجود العسكري الأجنبي في منطقة الخليج من شأنه أن يزيد التوتر بدلا من المساهمة في إحلال السلام، في وقت تتأهب فيه كوريا الجنوبية لتوسيع منطقة العمليات لوحدة تابعة للبحرية لتشمل المياه الواقعة إلى الجنوب من خليج عمان.

وأفادت السفارة الإيرانية في سول، عبر منصة إكس، اليوم الجمعة أن عراقجي تحدث هاتفيا أمس إلى نظيره الكوري الجنوبي تشو هيون، الذي أعاد التأكيد على أن بلاده لا تنوي الانضمام إلى أي حرب أو نشر قوات في الخليج.

ويدرس البرلمان الكوري الجنوبي حاليا اقتراحا حكوميا لتوسيع نطاق عمليات وحدة تشونجهي البحرية لتشمل المياه الخارجية لخليج عمان، بهدف المساعدة في ضمان الملاحة الآمنة لسفن البلاد التجارية.

وتتمركز وحدة تشونجهي لمكافحة القرصنة في خليج عدن منذ عام 2009.

وذكرت السفارة الإيرانية أن عراقجي أكد لنظيره الكوري أن وجود قوات عسكرية أجنبية "من شأنه زيادة التوتر وتوسيع نطاق الصراع".

سول: نحمي مصالحنا الاقتصادية فقط

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن تشو أوضح أن مهمة الوحدة البحرية تتمثل في ضمان سلامةمواطنيه وحماية المصالح الاقتصادية للبلاد.

وتعد كوريا الجنوبية واحدة من أكبر البلدان المستوردة للنفط والغاز في العالم، واستوردت 70 بالمئة من احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط في عام 2025، وجرى تسليم معظم الشحنات عبر مضيق هرمز، وفقا لبيانات حكومية.