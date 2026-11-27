كشف المجلس النرويجي للاجئين عن حاجة ٢٣ مليون يمني لمساعدات منقذة للحياة و١٨.٣مليونا يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

وذكر المجلس النرويجي للاجئين أن ٣٢١ ألف يمني نزحوا منذ تصاعد القتال في أغسطس الماضي.

وذكر المجلس النرويجي للاجئين أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لم تتلق سوى ٢٣٪ من التمويل المطلوب.

وفي وقت لاحق ؛ وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في زيارة تأتي في ظل تصاعد المواجهات واتساع موجات النزوح، بالتزامن مع تفاقم الاحتياجات الإنسانية وتراجع قدرة المنظمات الإغاثية على الوصول إلى الفئات الأكثر تضررا.

وقال فليتشر، في بيان صحفي من عدن، إن زيارته تحمل أربع رسائل أساسية، تتمثل في تأكيد دعم المدنيين المتضررين من الحرب، والتضامن مع العاملين في المجال الإنساني، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة المحتجزين لدى الفصائل اليمنية، إلى جانب الدعوة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى المحتاجين، لا سيما في محافظة تعز.

وشدد المسؤول الأممي على أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر لاستمرار الصراع، محذرا من التداعيات المباشرة للهجمات التي تستهدف المستشفيات والمسعفين، فضلا عن القيود المفروضة على طرق الإمداد الرئيسية، والتي تعرقل وصول الأسر المتضررة إلى الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وأوضح فليتشر أن أكثر من 364 ألف شخص اضطروا إلى النزوح من منازلهم منذ أغسطس الماضي، بينهم عشرات الآلاف خلال الأسبوع الأخير وحده، في مؤشر على تسارع وتيرة الأزمة الإنسانية واتساع نطاق تداعيات المواجهات على السكان، في وقت يحتاج فيه نصف سكان اليمن إلى مساعدات إنسانية.

وفي تحذير يعكس حجم الضغوط التي تواجهها العمليات الإغاثية، لفت المسؤول الأممي إلى أن اليمن يشهد أكبر تراجع في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى الوصول بالمساعدات المنقذة للحياة إلى 87 مليون شخص خلال العام الجاري، محذرا من أن تراجع التمويل والقدرات التشغيلية يهدد بتقليص نطاق الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.