أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، الخميس، استضافة بلاده اجتماعًا يضم وزراء الدفاع والخارجية من باكستان والسعودية وتركيا، لبحث التوترات المتصاعدة بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن، في ظل مخاوف من اتساع نطاق المواجهة الإقليمية.

وأوضح آصف أن الاجتماع يأتي في إطار «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، التي وقعتها الدول الثلاث في أغسطس الماضي، وتنص على تقديم الدعم الدفاعي المتبادل في حال تعرض أي من أطرافها لهجوم.

وأكد وزير الدفاع الباكستاني أن أي تهديد يستهدف المملكة العربية السعودية يُعد تهديدًا لباكستان وتركيا بموجب الاتفاقية، مشيرًا إلى أن التطورات الأمنية في جنوب المملكة والتصعيد المرتبط بالحوثيين سيكونان على رأس الموضوعات المطروحة خلال الاجتماع.

ويأتي التحرك الثلاثي في أعقاب هجمات متكررة شنها الحوثيون على مدن ومنشآت نفطية سعودية، بالتزامن مع تصاعد المواجهات في اليمن منذ يوليو الماضي، بما يثير مخاوف بشأن انعكاسات التوترات على أمن المملكة واستقرار المنطقة.

وأشار آصف إلى أن اتفاقية الدفاع المشترك لا تزال في مراحلها الأولى، وأن الدول الثلاث تعمل على استكمال آليات تنفيذها خلال الشهرين المقبلين، بما يعزز التنسيق والتعاون الدفاعي بينها.

وحذر وزير الدفاع الباكستاني من احتمالات اتساع نطاق الصراع في المنطقة، في ظل هشاشة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، رغم الجهود الدبلوماسية والوساطات التي تقودها باكستان وقطر لاحتواء التوترات ومنع تجدد المواجهة.