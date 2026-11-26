تتجاوز منظومة العلاج على نفقة الدولة في 2026 كونها مجرد دعم مالي، بعدما بلغت تكلفتها 34.5 مليار جنيه لأكثر من 4.1 مليون قرار سنوياً، لتصبح درعاً واقعياً لغير المشمولين بالتأمين الصحي الشامل، ومع توسع المجالس الطبية المتخصصة في الميكنة والمناظرات الطبية عن بُعد، يحصل المرضى على الجراحات الدقيقة والأدوية التخصصية والغسيل الكلوي دون مشقة السفر أو أعباء الفواتير الطبية الثقيلة، ضمن مسار رقمي يسرّع الاعتماد ويصون كرامة المريض أمام التحديات المعيشية.

خطوات تقديم طلب للعلاج على نفقة الدولة 2026

على الراغبين في تقديم طلب للعلاج على نفقة الدولة اتباع الخطوات التالية:

- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي أو جامعي تابع لمحافظتك، ثم الذهاب إلى قسم «العلاج على نفقة الدولة».

- إجراء كشف طبي على المتقدم والفحوصات اللازمة لإصدار تقرير اللجنة الثلاثية.

المجالس الطبية المتخصصة

- يقوم الموظف في المستشفى بتجهيز أوراق «اللجنة الثلاثية، التقرير الطبي، صورة البطاقة، الأشعة والتحاليل».

- يتم التسجيل إلكترونيًا من خلال رفع أوراق المتقدم عبر الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، وإرسالها إلى المجالس الطبية المتخصصة للموافقة.

- تقوم الوزارة بمراجعة الأوراق، في وحال الموافقة يصدر قرار العلاج «في مدة لا تتجاوز أسبوعًا تقريبًا»، ويتم إبلاغ المتقدم إلكترونياً لبدء تلقي الخدمة المجانية.

رابط الاستعلام عن طلب العلاج على نفقة الدولة

يمكن للمواطنين متابعة حالة طلب العلاج على نفقة الدولة من خلال الموقع الإلكتروني، باستخدام الرقم القومي، بالضغط هـــــــــنـا.

رابط الاستعلام عن طلب العلاج على نفقة الدولة

كما يمكن التواصل مع الخط الساخن 105 للاستفسار عن الخدمة وإجراءات المتابعة.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب للعلاج على نفقة الدولة 2026

ويشترط للتقديم على طلب للعلاج على نفقة الدولة تقديم عدد من المستندات، وهي:

- بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها للوجهين.

الأوراق المطلوبة

- أصل تقرير اللجنة الثلاثية معتمد ومختوم من احدي مستشفيات الجامعية أو الحكومية.

- تقرير طبي حديث، يوضح تشخيص الحالة الصحية بدقة والخطة العلاجية المطلوبة.

- فحوصات وأشعة حديثة «الأبحاث والتحاليل الطبية».

شروط تقديم طلب للعلاج على نفقة الدولة 2026

يتطلب تقديم طلب للعلاج على نفقة الدولة 2026 عدد من الشروط، من أبرزها:

- أن يكون المواطن مصري الجنسية.

شروط تقديم طلب للعلاج على نفقة الدولة

- يجب ألا يكون المريض خاضعًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- ألا يمتلك المريض تأمين صحي يغطي تكلفة علاجه بالكامل «كالتأمين الصحي الحكومي أو الخاص».