وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بإقامة صلاة الغائب، غدًا عقب صلاة الجمعة على شهداء الوطن ضحايا حادث الوراق.

وقال شيخ الأزهر الشريف، في بيان اليوم الخميس، إن "قلوبنا تعتصر ألمًا لفقدان هذه الأرواح البريئة"، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الجلل.

ودعا فضيلته المولى عز وجل أن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلطف بهم، ويخفف آلامهم، وأن يوفق فرق الإنقاذ والإسعاف في أداء مهامهم، ويعينهم على مواصلة جهودهم، وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يكلل مساعيهم بالنجاح في إنقاذ المصابين، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وأهلها من كل مكروه وسوء.