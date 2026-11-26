دعا المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، إلى إجراء تحول شامل داخل قوات الباسيج شبه العسكرية، وتوسيع نطاق نفوذها داخل المجتمع الإيراني، وصولا إلى تحقيق شعار «كل إيراني هو من الباسيج»، في خطوة تعكس توجهات طهران لتعزيز قبضتها الأمنية والأيديولوجية، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

وقال خامنئي، في رسالة نشرها، الخميس، بمناسبة «أسبوع الباسيج»، إن المنظمة بحاجة إلى «تحول وولادة جديدة»، بالتزامن مع ما وصفه بنهضة الأمة الإيرانية خلال «الدفاع المقدس الثالث»، في إشارة إلى المواجهة العسكرية مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأكد المرشد الإيراني أن دور الباسيج لا ينبغي أن يقتصر على أعضائها المسجلين رسمياً، معتبراً أن أفراد الجيش والحرس الثوري والشرطة والمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين، فضلاً عن المشاركين في التجمعات المؤيدة للنظام، يمثلون امتداداً لفكر المنظمة.

وشدد خامنئي على ضرورة المضي بخطوات متدرجة نحو تعميم شعار «كل إيراني هو من الباسيج»، مشيداً بما وصفه بالتزام أفراد المنظمة بالتضحية من أجل الشعب والنظام الإسلامي والثورة، ومؤكداً أهمية مواجهة ما اعتبره أعداء الجمهورية الإسلامية.

طهران تسعى لتوسيع نفوذ الباسيج خارج الحدود الإيرانية

وفي السياق ذاته، كشف قائد قوات الباسيج حسين طائب عن توجهات لتوسيع نشاط المنظمة خارج إيران، قائلاً إن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من جعل كل إيراني عضواً في الباسيج إلى نشر فكر الباسيج ومفهوم المقاومة في أنحاء العالم.

وتأتي تصريحات طائب في إطار مساعي تعزيز حضور المنظمة داخل المجتمع الإيراني، حيث دعا مؤخراً إلى زيادة انخراطها في المدارس والجامعات، والعمل على اكتشاف المواهب العلمية لدى الأطفال منذ المراحل الدراسية الأولى.

وكان خامنئي قد عيّن طائب قائداً للباسيج في 10 أغسطس الماضي، خلفاً لغلام رضا سليماني الذي قُتل في ضربات أمريكية إسرائيلية، فيما سبق لطائب تولي قيادة المنظمة بين عامي 2008 و2009، كما شغل منصب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

الباسيج.. ذراع أمنية وأيديولوجية للنظام الإيراني

وتعود نشأة منظمة الباسيج إلى 26 نوفمبر 1979، عندما أسسها المرشد الإيراني الأول روح الله الخميني، وبرز دورها خلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988، قبل أن تتحول إلى شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في المساجد والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية وأماكن العمل.

وتشير الصحيفة إلى أن القوات أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية للنظام الإيراني في التعبئة الأيديولوجية وتعزيز نفوذه داخل المجتمع، فضلاً عن دورها في المنظومة الأمنية الداخلية، ومشاركتها في قمع الاحتجاجات المناهضة للنظام، بما في ذلك احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009، ومظاهرات نوفمبر 2019، واحتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» عام 2022، وصولاً إلى الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

كما وثقت منظمات حقوقية، بحسب التقرير، مشاركة عناصر من الباسيج ضمن القوات الأمنية المسؤولة عن أعمال العنف ضد المتظاهرين خلال احتجاجات يناير الماضي، والتي شهدت سقوط أعداد كبيرة من القتلى.