استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٢٥ نوفمبر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين وتبادل الزيارات رفيعة المستوي للارتقاء بآفاق العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين قد استهلا اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على مواصلة تعزيز مسارات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة بينهما. كما تناولا سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، والبناء على ما تشهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مع التأكيد على أهمية توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة خاصة في ضوء ما تتمتع به الدولتان من إمكانيات كبيرة وفرص واعدة.

تناول اللقاء أيضاً التطورات الإقليمية الراهنة، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأزمة مع إيران، واستعرضا جهود الوساطة الحثيثة التي تضطلع بها الدولتان مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد واحتواء التوتر، مع التأكيد على أهمية تغليب الحوار والحلول السياسية، ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن الأوضاع في ليبيا والسودان.