استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد الوزيران متانة وخصوصية العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مصر والأردن، والحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد الوزيران على أهمية البناء على الإنجازات التي حقّقها البلدان على صعيد التعاون الثنائي، وتوسيع آفاق هذا التعاون لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعزيز مشروعات الربط الاقليمي والتكامل الاقتصادي.

كما بحثا التحضيرات لعقد الدورة الرابعة والثلاثين للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في القاهرة العام المقبل، وأهمية متابعة تنفيذ مخرجات دورتها السابقة التي عُقدت في عمّان العام الماضي.

تناول الوزيران مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكّدا ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة، وتنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة للسلام، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق، وضرورة الحفاظ على وحدة الاراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

في هذا الإطار، حذر الوزيران من خطورة استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي وإرهاب المستوطنين ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكّدَين أن هذه الإجراءات تقوّض حل الدولتين وتقتل فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

كما جدد الوزير عبد العاطي دعم مصر للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الوزيران اهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتواصل القيام بدورها المهم الذي لا يمكن الاستغناء عنه او استبداله.

استعرض الوزيران التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الهدوء وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين، وأكّدا أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ودعمهما الجهود الرامية إلى التوصل لحلول تعالج جميع أسباب التوتر، ويضمن أمن الدول وسيادتها واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.

في هذا الإطار، شدد الوزيران على إدانة الاعتداءات على الأردن والدول العربية الشقيقة الأخرى. كما ادانا الاعتداءات على المملكة العربية السعودية واكدا التضامن والوقوف معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

واختتم الوزيران لقائهما بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين بما يسهم في صون الامن القومي العربي وارساء الأمن والاستقرار الاقليمي.