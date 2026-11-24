وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، أنه تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تكامل الأدوار المحورية التى تضطلع بها الأردن ومصر لحفظ السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على دفع الحلول السياسية وانهاء التصعيد.

وأضاف أنه تم خلال المباحثات التأكيد على محورية دفع آليات العمل العربي المشترك، وتضافر الجهود العربية والإقليمية.. مجددا الدعم المصري الكامل للدول العربية الشقيقة فى مواجهة التحديات الحالية.

وأشار إلى لأنه تم أيضا بحث الأزمة المتعلقة بإيران، والعمل على خفض التصعيد، والعودة إلى المفاوضات، إلى جانب القضية الفلسطينية في ظل التحديات الخطيرة والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح وزير الخارجية أنه تم التأكيد على خطورة الأوضاع في قطاع غزة، والأهمية البالغة للالتزام بوقف إطلاق النار، واحترام اسرائيل لالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة البدء في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية من سلطتها في الضفة الغربية وغزة.

وقال الوزير عبدالعاطي إنه تم التوافق على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية للحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية.. مشيرا إلى أنه أكد من جانبه على رفض مصر وادانتها الكاملة لأي شكل من أشكال الاعتداء على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي وأي اعتداء على المملكة الأردنية.

وأشار إلى أنه تم التطرق إلى الوضع فى اليمن، مع التأكيد على دعم الحكومة الشرعية والمؤسسات الوطنية وأهمية استئناف مسار التسوية الشاملة.. مشددا فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر على موقف مصر الثابت بضرورة احترام مبدأ حرية الملاحة والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس سيادة ووحدة أراضي الاقليم.

وقال إن المباحثات تناولت كذلك الاوضاع في السودان وليبيا وسوريا ولبنان، حيث تم التأكيد على الرفض الكامل لإنشاء أي كيانات موازية.