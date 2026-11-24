في خطوة تهدف إلى تعزيز الارتباط بالصلاة ونشر روح العبادة، ظهرت دعوات لإطلاق مبادرة نسائية جديدة تحت عنوان «مسلمات بالحياء»، لتشجيع السيدات والفتيات على المحافظة على صلاة الفجر وأدائها جماعة داخل المساجد، في إطار السعي لإحياء هذه الشعيرة وتعزيز المشاركة في صلاة الجماعة.

وجاءت المبادرة الجديدة بعد التفاعل الذي حققته حملة «رجالة الفجر»، التي دعت الشباب والرجال إلى الانتظام في أداء صلاة الفجر جماعة بالمساجد، وشهدت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما شجع على طرح فكرة إطلاق تجربة مماثلة مخصصة للسيدات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدعوة للمبادرة النسائية، التي تستهدف تشجيع السيدات على الاستيقاظ مبكرًا والتوجه إلى المساجد لأداء صلاة الفجر، مع نشر أجواء من التعاون والتحفيز المتبادل على الالتزام بالصلاة.

وتسعى فكرة «مسلمات بالحياء» إلى الاستفادة من نجاح المبادرات المجتمعية التي تعتمد على التشجيع والمشاركة، وتحويل الحرص على أداء صلاة الفجر إلى سلوك جماعي يشجع المزيد من السيدات على المواظبة عليها.

وأثارت الفكرة اهتمامًا بين المتابعين، خاصة مع ارتباطها بمبادرة «رجالة الفجر»، لتفتح الباب أمام تجربة نسائية تستهدف تعزيز حضور صلاة الفجر في الحياة اليومية وإحياء أجواء العبادة داخل المجتمع.