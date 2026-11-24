ننشر الصور الأولى لحادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق أبوسمبل / أسوان، والذى أسفر عن مصرع 10 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.

وكان قد لقي 10 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرين نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق أبوسمبل / أسوان.

حادث

وكانت قد تلقت الجهات المختصة إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالقرب من الكيلو 110 بطريق أبوسمبل / أسوان مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصداقة بأسوان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما يجري التعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.