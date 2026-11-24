وجه أولياء أمور طلاب مجمع المدارس بالعمرانية في الجيزة، استغاثة عاجلة إلى وزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة، للتدخل الفوري والعاجل لمكافحة انتشار حشرة «بق الفراش» داخل المجمع، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس.

وأوضح أولياء الأمور، أن الحشرة ظهرت حتى الآن في ثلاث مدارس تابعة للمجمع، وهم:

-مدرسة أحمد زويل التجريبية للغات.

-مدرسة مصطفى كامل التجريبية المتميزة للغات.

-مدرسة المحمدية.

وأكد أولياء الأمور، أن ظهور هذه الحشرة يثير حالة من القلق البالغ بين الأسر خشية انتقالها إلى المنازل وتأثيرها السلبي على الصحة العامة للتلاميذ، مشددين على أن الوضع يستوجب تحركا سريعا وحاسما من الجهات التعليمية والصحية المختصة قبل تفاقم الأزمة.

وطالب أولياء الأمور بشكيل لجنة مشتركة من مديريتي التربية والتعليم والصحة لمعاينة كافة مدارس مجمع العمرانية بالكامل، مع إجراء مسح دقيق للفصول الدراسية، والأثاث المدرسي، والمرافق؛ لتحديد نطاق الإصابة الفعلي ومصدرها، وايضا تنفيذ أعمال رش ومكافحة متخصصة وآمنة وفقا للاشتراطات الصحية المعتمدة، وأيضا التأكد من خلو الفصول تماما من الحشرة وضمان سلامتها قبل عودة التلاميذ للانتظام في الدراسة.

واختتم أولياء الأمور استغاثتهم بالتأكيد على أن سلامة أبنائهم مسؤولية لا تحتمل التأجيل، وأن التحرك الوقائي المبكر هو السبيل الأمثل لحماية الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية داخل المجمع.