أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن حكم صلاة زوجها جالسًا بسبب آلام شديدة في أصابع القدم تمنعه من السجود، موضحًا أن المسلم يؤدي الصلاة وفقًا لقدرته، ولا ينتقل إلى الجلوس في جميع أركان الصلاة إذا كان العجز يقتصر على ركن واحد فقط.

ما حكم الصلاة جالسًا بسبب آلام شديدة؟

وأوضح شلبي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الصلاة لها أركان وهيئة محددة، وإذا عجز المصلي عن أداء ركن بصورته المعتادة، فإنه يأتي بالبديل المناسب لهذا الركن فقط، مع أداء بقية الأركان التي يستطيع القيام بها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الزوج إذا كان قادرًا على الوقوف والقراءة والركوع والاعتدال من الركوع، فعليه أن يؤدي هذه الأركان قائمًا، فإذا وصل إلى السجود ولم يستطع أداءه بسبب آلام أصابع القدم، جاز له الجلوس لأداء هذا الركن، بدلًا من أداء الصلاة كلها جالسًا.

وأكد أمين الفتوى أن العجز عن أداء السجود لا يعني سقوط بقية الأركان التي يستطيع المصلي أداءها، مشيرًا إلى أن المريض الذي يمكنه التحرك من المنزل إلى المسجد والوقوف والركوع، عليه أن يؤدي كل ركن بحسب استطاعته، ويجلس عند السجود فقط.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن الانتقال إلى الصلاة جالسًا أو استخدام البديل يكون بقدر العذر الحقيقي، وليس لمجرد وجود مشقة في أحد الأركان، موضحًا أن المصلي يعود إلى القيام في الركعة التالية، ويؤدي الفاتحة والركوع وبقية الأركان قائمًا، ثم يجلس عند السجود إذا استمر عجزه عنه.