أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر ترفض إنشاء اي كيانات موازية والاعتراف بها في السودان، مضيفا أن مصر والسودان شيء واحد، وندعم الجيش السوداني ضد الدعم السريع.

وانفعل الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلا :"مصر والسودان تدينان استهداف قوات الدعم السريع البنية التحتية بمسيرات أطلقت من إحدى دول الجوار".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن بيانا مصريا سودانيا مشتركا يؤكد على ترابط الأمن المائي السوداني والمصري كجسم واحد لا يتجزأ .

وأشار إلى أن الشعب المصري خلف قائده في ظل هذه الظروف الإقليمية الصعبة.