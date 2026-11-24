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كشف خافيير تيباس رئيس رابطة أندية الدوري الإسبانية (لا ليجا) نتائج اجتماع الجمعية عالعمومية العادية للرابطة الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء، والتي جرت في العاصمة مدريد بحضور أندية الدرجتين الأولى والثانية.

وذكر تيباس في تغريدة عبر حسابه الخاص بموقع (إكس) أن الاجتماع شهد حضور رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان والذي أسهمت مشاركته في تعزيز الجهود المبذولة من الرابطة بالتعاون مع الاتحاد، بحسب وصف تيباس.

وأشار إلى أن الأندية جددت دعمها الواضح لإدارة (لا ليجا) قائلاً: "إن الغالبية الساحقة التي حظيت بها الموافقة على الحسابات والميزانية خلال الجمعية العمومية العادية تمنحنا دافعاً قوياً لمواصلة العمل معاً وتطوير كرة القدم الاحترافية الإسبانية، وهو المسار الذي نسير عليه بالفعل".

ووجه تيباس الشُكر لميجيل أنخيل خيل مارين الرئيس التنفيذي لنادي أتليتكو مدريد، على عمله كنائب أول لرئيس "لا ليجا"، وعلى سنوات التعاون الطويلة مع الرابطة.

يذكر أن ميجيل أنخيل خيل مارين قد قدم استقالته بصفته النائب الأول لرئيس رابطة الدوري الإسباني وعضو مجلس إدارتها خلال الجمعية العمومية للرابطة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

وجاءت الاستقالة بعد إقرار تيباس بتقديم الرابطة دعمًا ماليًا تجاوز مليون يورو لصالح اتحاد الأندية الأوروبية (UEC)، وهو ما أثار استياء أندية إسبانية.