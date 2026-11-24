أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القرآن الكريم كله كلام الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للمسلم أن يقصر قراءته على سورة واحدة دون غيرها، بل يحرص على قراءة القرآن كاملًا، مع تخصيص ورد يومي يداوم عليه.

ما السورة الأقرب لمحبة الله؟

وأوضح شلبي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال الطفلة حول السورة التي يحبها الله أكثر من غيرها، أن جميع سور القرآن الكريم كلام الله، وأن السنة النبوية تحث على المداومة على تلاوته من أوله إلى آخره، وعدم الاقتصار على سورة بعينها.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب القرآن الذي يقرأه من أوله إلى آخره، ثم يعود فيبدأ قراءته من جديد، موضحًا أن المسلم ينبغي أن يجعل لنفسه وردًا يوميًا يحرص عليه، وأن يسعى إلى ختم القرآن كاملًا بصورة منتظمة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تعلق قلب الإنسان بسورة معينة أمر طبيعي ولا حرج فيه، فهناك من يحب قراءة سورة يس يوميًا، وآخرون يجدون راحة في سورة مريم أو الرحمن أو الملك أو الواقعة أو يوسف، مؤكدًا أن اختلاف السور التي يميل إليها الناس لا يعني تفضيل بعضها على كلام الله، وإنما يعبر عن تعلق كل إنسان بما يجد فيه أثرًا خاصًا في قلبه.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء بقصة الصحابي الذي كان يحرص على قراءة سورة الإخلاص في صلاته، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ملازمته لها، فأخبره بأنه يحبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «حبك إياها أدخلك الجنة»، موضحًا أن محبة الإنسان لسورة معينة وتعلقه بها أمر محمود ولا عيب فيه.

وشدد أمين الفتوى على أن القرآن الكريم كله خير وبركة، وأن المسلم يستطيع أن يداوم على السورة التي يحبها ويجد قلبه متعلقًا بها، دون أن يهجر بقية القرآن، مع الحرص على القراءة المنتظمة وختم كتاب الله، مؤكدًا أنه لا حرج شرعًا في تعلق القلب بسورة دون غيرها.