اتفقت مصر والسودان على الدفاع عن حقوقهما واستخداماتهما المائية كاملة، ورفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل، مع التأكيد على أن السد الإثيوبي يمثل تهديدا مستمرا لدولتي المصب.

وجاء الموقف في بيان مشترك صدر عقب زيارة رئيس الوزراء السوداني كامل الطيب إدريس إلى القاهرة، الثلاثاء، ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإجراء مشاورات موسعة مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، تناولت ملفات العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي، وفي مقدمتها الأمن المائي للبلدين.

"أمننا المائي لا يتجزأ".. رسالة تحذير قوية من مصر والسودان لإثيوبيا بعد قمة القاهرة

وأكد الجانبان أن الأمن المائي المصري والسوداني مترابط ولا يتجزأ، وشددا على ضرورة حماية الحقوق المائية للبلدين وفقا لاتفاقية مياه النيل لعام 1959، وعدم السماح بأي مساس بها، مع التمسك بالتعاون والحوار لتحقيق التنمية والمنفعة المشتركة بين دول حوض النيل.

أكد رئيسا وزراء مصر والسودان، خلال لقائهما اليوم في القاهرة، أن الأمن المائي للبلدين يمثل كيانا واحدا لا يتجزأ، مشددين على تطابق الرؤى والمواقف إزاء حماية حقوقهما المائية المشروعة.

وأعلن الجانبان رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية تُتخذ في حوض النيل الشرقي دون التنسيق المسبق والتوافق مع دولتي المصب، مؤكدين أن استمرار النهج الأحادي في إدارة وتشغيل السد الإثيوبي يشكل تهديدا مستمرا ومباشرا لأمن واستقرار مصر والسودان.

وشدد رئيسا الوزراء على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ التعاون الإقليمي، بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة وعدم الإضرار بمصالح دولتي المصب، مع استمرار التنسيق المشترك بين القاهرة والخرطوم على كافة المستويات السياسية والفنية لمواجهة التحديات المائية الراهنة.

وأعاد البيان التأكيد على رفض القاهرة والخرطوم الكامل لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، معتبرا أن السد الإثيوبي، الذي وصفه بأنه مشروع فردي ومخالف للقانون الدولي، تترتب عليه آثار جسيمة ويمثل تهديدا مستمرا لمصر والسودان، وداعيا إثيوبيا إلى تغيير نهجها والعودة إلى التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي.

وشدد البلدان على ضرورة الالتزام بمبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق، وهي المبادئ التي تمثل محور الخلاف بشأن إدارة المشروعات المائية العابرة للحدود، في ظل تمسك مصر والسودان بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وآليات التعامل مع تداعياته.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي، بعد سنوات من المفاوضات التي لم تنجح في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، أو ضمانات التعامل مع فترات الجفاف والسنوات الشحيحة الأمطار.