أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة الحماية الاجتماعية في الدولة المصرية تستند إلى أسس راسخة من الدستور والقانون، وتستهدف بالأساس صون كرامة المواطن وتعزيز قدرته على العيش الكريم، مشدداً على أن تطوير هذه المنظومة يمثل عملية مستمرة لمواكبة التحديات المتغيرة.



جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في افتتاح فعاليات المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، حيث أوضح أن ما حققته الدولة من تقدم ملموس لا يعني انتهاء التحديات، لافتاً إلى استمرار العمل على توسيع نطاق التغطية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، فضلاً عن ابتكار آليات أكثر مرونة للاستجابة للصدمات والأزمات الاقتصادية والديموغرافية.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر لا تقدم تجربتها باعتبارها نموذجاً مكتملاً يخلو من التحديات، بل بوصفها تجربة وطنية حية تتطور باستمرار عبر التقييم والمراجعة والتعلم، مؤكداً أن الاعتراف بالتحديات والقدرة على تحديث السياسات يمثلان شرطين أساسيين لتحقيق نتائج مستدامة.



وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن التحديات التي تواجه نظم الحماية الاجتماعية عالمياً لم تعد شأنً محلي يمكن لأي دولة التعامل معه بمعزل عن محيطها الإقليمي والدولي، موضحاً أن التقلبات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة، والتغيرات المناخية، وتحولات أسواق العمل، والتطور التكنولوجي المتسارع، كلها عوامل تفرض على الحكومات إعادة النظر في الأدوات التقليدية وتطوير نظم أكثر قدرة على التكيف.



ودعا مدبولي إلى بناء شراكة دولية أكثر فاعلية تقوم على تبادل الخبرات، وتطوير أدوات التمويل، ومساندة الدول النامية في بناء نظم حماية تتناسب مع إمكاناتها واحتياجات مجتمعاتها.

كما طالب المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية بإتاحة أدوات تمويل أكثر مرونة واستدامة، وتوسيع نطاق الدعم الفني والاستثمار في رأس المال البشري، انطلاقاً من كون الحماية الاجتماعية جزءاً أصيلاً من النقاش العالمي حول العدالة والتنمية والاستقرار، وتتطلب مسؤولية مشتركة تحترم الخصوصية الوطنية.



وأضاف رئيس الوزراء أن إيمان مصر بأن تنوع تجارب الدول يمثل مصدر ثراء وقوة هو ما دفعها لاستضافة المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية بصفة دورية، ليكون منصة للحوار الجاد والتعلم المتبادل، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

واعلن مدبولي عن إطلاق النسخة الأولى من "المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية" لعام 2026، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مرحباً بضيوف مصر، وداعياً إلى العمل المشترك من أجل عالم تكون فيه الحماية حقاً، والكرامة أساساً، والتمكين مستقبلاً للجميع.