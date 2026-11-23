أعلنت أمانة الدولة للعمل والضمان الاجتماعي في أنجولا التابعة لوزارة الإدارة العامة والعمل والضمان الإجتماعي (MAPTSS) أن البلاد سجلت 691ر223 وظيفة رسمية في نهاية سبتمبر 2026.

ونقل موقع "إفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي اليوم /الإثنين/ عن الأمانة أن هذا الأداء يؤكد توجها جوهريا بدأ منذ مطلع عام 2023؛ حيث تم استحداث ما يقرب من 774 ألف وظيفة مسجلة رسميا حتى النصف الأول من عام 2026.

ويبرز القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ كان مسئولا عن توفير نحو 95% من فرص العمل الجديدة.

وتشرف الأمانة على تنفيذ قوانين العمل، ومكافحة البطالة، ودعم مبادرات التوظيف والتدريب المهني، خاصة الموجهة للشباب (مثل مشروع Jovem+). وتعمل على إدماج العاملين في القطاع غير المنظم وأصحاب الدخل المنخفض في نظام الحماية الاجتماعية الإلزامي بالتنسيق مع المؤسسات التابعة.