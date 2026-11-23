أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات جوية على مواقع تابعة للفصائل اليمنية في محيط جولة القصر، شرقي مدينة تعز، في تطور ميداني جديد تشهده المحافظة.

وتأتي هذه الغارات في ظل استمرار التوترات العسكرية في محافظة تعز، التي تشهد مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والفصائل اليمنية، وسط استمرار التحديات الأمنية والعسكرية في عدد من جبهات المحافظة.

وتكتسب منطقة جولة القصر أهمية ميدانية لوقوعها شرقي مدينة تعز، وارتباطها بالطرق والمنافذ المؤدية إلى المدينة، ما يجعل محيطها إحدى المناطق ذات الأهمية في التحركات العسكرية والتطورات الميدانية.

ولم تتضح بعد طبيعة المواقع المستهدفة أو حجم الخسائر الناجمة عن الغارات.