أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحماية الاجتماعية في مصر لا تقتصر على الدعم النقدي فقط، بل تمتد إلى منظومة متكاملة من السياسات والتدخلات التي تستهدف حماية الإنسان من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتعزيز قدرته على المشاركة الفاعلة في التنمية.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية أن جهود الدولة تتكامل لتوفير مستويات متعددة من الحماية تتناسب مع احتياجات المواطنين وظروفهم ومراحل حياتهم المتغيرة، بدءاً من الدعم الغذائي والسلعي والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مروراً بالتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وبرامج التغذية المدرسية، والإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق غير الآمنة، والاستثمار في التعليم والطفولة المبكرة، وصولاً إلى حماية العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص التمكين الاقتصادي.

وأشار مدبولي إلى أن بناء منظومة فعالة للحماية الاجتماعية يتطلب تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وتكامل جهود مختلف قطاعات الدولة، بما يحقق الحماية والوقاية والتمكين ويحد من انتقال الفقر والحرمان بين الأجيال.

وأضاف أن التحدي الذي واجه الدولة لم يقتصر على توسيع نطاق البرامج والتدخلات، بل شمل تعزيز الترابط بين مختلف البرامج والسياسات وتحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد بدقة وتطوير قواعد البيانات وآليات الاستهداف.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتقال من التعامل مع الاحتياجات بصورة منفصلة إلى رؤية أكثر تكاملاً للإنسان والأسرة والمجتمع، موضحاً أن الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل لا تبدأ عند وقوع الفرد في دائرة الفقر ولا تنتهي بخروجه منها، بل تمتد إلى الوقاية من المخاطر، ومساندته عند التعرض لها، وتوفير الفرص التي تساعده على تحسين أوضاعه وبناء مستقبل أكثر استقرار.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر بنت تجربتها الحديثة في الحماية الاجتماعية وسط تحديات اقتصادية واجتماعية متراكمة، وتغيرات إقليمية ودولية متلاحقة وضغوط فرضت ضرورة الموازنة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد أن هذه التجربة لم تبدأ من فراغ أو بمعزل عن الخبرات العالمية، بل انفتحت على تجارب رائدة في أمريكا اللاتينية وفي مقدمتها البرازيل والمكسيك وتجارب آسيوية، كما استفادت من التعاون مع البنك الدولي ومؤسسات ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، وهو ما أسهم في تطوير برامج التحويلات النقدية المشروطة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وربط الدعم بالتعليم والصحة والاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضح رئيس الوزراء أن القيمة الحقيقية للتجربة المصرية لم تكن في نقل نماذج دولية وتطبيقها حرفياً، وإنما في استيعاب دروسها وتطويع ما يتناسب منها مع طبيعة المجتمع المصري واحتياجاته وأولوياته

واشار رئيس الوزراء ان تكافل وكرامة تعد أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الحماية الاجتماعية المصرية حيث جاء ليجمع بين الدعم النقدي المشروط للأسر والدعم غير المشروط للفئات المستحقة، مع التوسع في الشمول المالي والرقمنة، وربط الحماية بمسارات التمكين الاقتصادي.

واشار الي أن تطوير هذه البرامج تزامن مع جهود أوسع للدولة لربط الدعم النقدي بالخدمات المكملة سواء السلعية والغذائية أو الصحية والتعليمية والتكامل مع المشروع القومي حياة كريمة وتطوير الخدمات الأساسية؛ بما يعكس تعدد أدوات الحماية الاجتماعية وتكامل أدوار المؤسسات المعنية، لتصبح التجربة المصرية بما تحمله من خصوصية وطنية وخبرة عملية جزءاً من الحوار الدولي حول تطوير نظم الحماية الاجتماعية.