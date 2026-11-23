شهد شارع البهي بمنطقة محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، منذ قليل، حالة من الحزن والصدمة بين الأسر والعائلات، عقب انهيار منزل سكني مكون من 6 طوابق، بعد تعرضه لتصدعات مفاجئة يُشتبه في ارتباطها بأعمال حفر وبناء مجاورة، الأمر الذي دفع سكانه إلى إخلائه والهرب قبل لحظات من انهياره، سعيا للنجاة بحياتهم.

نجاة سكان العمارة

"ربنا كتب لنا عمر جديد والتصدعات دفعتنا للفرار قبل انهياره" بتلك الكلمات أعرب محمد حسن أحد الناجين من المنزل المنهار لافتا بقوله :"سمعنا صوت طقطقه البيت لما شوفنا السيراميك ببقع من جدران الشقة ونزلت انا وجيراني هربا من الموت وحفاظا علي ارواح ولادي والحمد الله على كل حال " .

ربنا كتب لهم عمر جديد

في المقابل كشفت سوسن عليوة شاهدة عيان بمحيط المنزل المنكوب :"الساعة 2.5 فجرا سمعنا صراخ وأصوات سيدات المنزل المنهار وأبنائهم وكلنا في نفس الشارع نزلنا ندعمهم ونستضيفهم في بيوتنا وربنا يعوضهم خير " .

من ناحية تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، تداعيات سقوط منزل مكون من 6 طوابق بشارع البهي بنطاق حي أول المحلة الكبرى، حيث لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو وفيات، مع التحرك الفوري للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع الموقف.

إخلاء عقارات مجاورة

وفي هذا الإطار، تم إخلاء العقارات المجاورة للمنزل وفصل المرافق عنها، حفاظًا على سلامة المواطنين، فيما كُلفت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المجاورة وفحص حالتها الإنشائية وإعداد تقرير فني بشأنها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج المعاينة.

تشكيل لجنة هندسية

كما كلف محافظ الغربية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة بحث الموقف وتقديم أوجه الدعم والمساعدات اللازمة للأسر المتضررة، في إطار الحرص على توفير أوجه الرعاية الاجتماعية لهم.

وأكد المحافظ استمرار متابعة الموقف بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المواطنين وتأمين العقارات المحيطة.