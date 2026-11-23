أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، نتائج الطرح الإلكتروني للوحدات الصناعية الجاهزة داخل 11 مجمعًا صناعيًا موزعة على 10 محافظات، والذي تم إطلاقه خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر الماضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (madein.eg)، حيث تلقت الهيئة 262 طلبًا إلكترونيًا من المستثمرين للتنافس على الوحدات الشاغرة المطروحة.

وأسفر فحص ودراسة وتقييم الطلبات من خلال الإدارات الفنية المختصة، وفقًا لمعايير المفاضلة المعتمدة، عن الموافقة على تخصيص 149 وحدة صناعية لصالح 107 مستثمرين، بعد استيفائهم الاشتراطات الفنية والمالية المطلوبة.

وصرحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، بأن الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بدعم سلاسل التوريد وتوطين الصناعة، حيث تمثل المجمعات الصناعية أحد أهم الأدوات التنفيذية التي تعتمد عليها الوزارة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز التشبيك الصناعي ورفع معدلات القيمة المضافة.

وأوضحت رئيس الهيئة، أن المستثمرين المتقدمين يمكنهم التعرف على نتائج الطرح وموقف طلباتهم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، كما تم إخطار المستثمرين بنتائج التخصيص عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني.

وأضافت أنه من المقرر تسليم الوحدات الصناعية للمستثمرين المخصص لهم الوحدات فور استيفاء المستندات الأصلية المطلوبة واستكمال الإجراءات النهائية.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، أن أعمال دراسة الطلبات فنيًا وماليًا تمت وفق أعلى درجات الدقة والشفافية، ومن خلال منظومة إلكترونية متكاملة أسهمت في سرعة البت في الطلبات وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

ولفتت إلى أن الإقبال على الطرح يعكس الثقة المتزايدة في منظومة الاستثمار الصناعي، في ضوء حزمة التيسيرات المتكاملة التي تقدمها الوزارة، والتي تشمل إتاحة وحدات صناعية جاهزة للتشغيل، وإمكانية الاستفادة من البرامج التمويلية التي تقدمها البنوك وكذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتسريع استخراج التراخيص الصناعية، فضلًا عن حزم الدعم الفني والتسويقي والتدريب.

جدير بالذكر أن الطرح شمل 11 مجمعًا صناعيًا موزعة على 10 محافظات، وهي: مجمع مرغم 2 بالإسكندرية، ومجمع السادات بالمنوفية، والمجمع المعدني والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع بياض العرب ببني سويف، ومجمع المطاهرة بالمنيا، ومجمع عرب العوامر بأسيوط، ومجمع غرب جرجا بسوهاج، ومجمع هو بقنا، ومجمع البغدادي بالأقصر، ومجمع الجنينة والشباك بأسوان.

وتراوحت مساحات الوحدات المطروحة بين 48 و960 مترًا مربعًا، مع إتاحة خيارات متنوعة للتمليك أو الإيجار وفقًا لطبيعة كل مجمع، كما تنوعت الأنشطة الصناعية المستهدفة لتشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية والدوائية والجلود والغزل والنسيج ومواد البناء.