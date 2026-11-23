قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الاثنين، بأن بلاده ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لمواجهة الحصار البحري الأمريكي المفروض على صادراتها النفطية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وأشار إسماعيل بقائي إلى أن وفاء واشنطن بتعهداتها سيسمح بفتح مضيق هرمز بأسرع وقت.



وحول مسار الحصار البحري، فقد بدأت الولايات المتحدة تطبيق الحصار البحري على صادرات النفط المرتبطة بإيران في 13 أبريل 2026، ثم رُفع في يونيو 2026 عقب التوصل إلى مسودة تفاهم أولي، قبل أن يُعاد فرضه في 14 يوليو 2026 بعد انهيار التفاهم بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن وجود قوات أجنبية بالقرب من حدود إيران أمر غير مقبول.



وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإيرانية، أجاب اليوم الاثنين 23 نوفمبر على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي.

واستهل بقائي حديثه باستذكار الأطفال الشهداء الإيرانيين، قائلاً: لقد ضحّى الأطفال بأرواحهم فداءً لإيران والتحقوا بركب شهداء أرض إيران، ويجب أن تظل صورهم ماثلة أمام أعيننا باستمرار لنعلم أن كل نفس نتنفسه في إيران مدينون به لهؤلاء الأنقياء.

و حول ان إيران موقعة على معاهدة "إن بي تي"، قال: أولاً، إن إيران عضو في معاهدة عدم الانتشار منذ عام 1970، وكانت ثابتة في الوفاء بالتزاماتها إلى درجة أنها طرحت في عام 1974 مبادرة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وبعد الثورة أيضاً، أنتم على علم بفتوى القائد الشهيد بشأن حظر إنتاج الأسلحة النووية. وهذه المعاهدة تؤكد على حظر انتشار وإنتاج الأسلحة النووية, وهذا أمر جيد.

وأضاف: أحد أسباب العضوية هو الاستفادة من الحق النووي للأغراض السلمية. وللأسف، أفرغت الولايات المتحدة وحلفاؤها هذه المعاهدة من مضمونها. إن الدولة العضو في هذه المعاهدة يجب أن تخضع للمساءلة أمام الدول الأخرى حول سبب امتلاكها لترسانة نووية.

وتابع: نحن نحترم النقاش الدائر في إيران حول سبب استمرار عضويتنا، لكن إيران لا تزال حتى الآن عضواً في المعاهدة وملتزمة بالتعهدات الواردة في هذه الوثيقة، ولم يُبلّغ لنا أي قرار بهذا الخصوص حتى الآن.

الشروط السبعة حق لإيران

وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي حول إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز خلال ساعتين، قال المتحدث باسم الخارجية: ليأخذ الأصدقاء هذه الدقائق اللفظية بعين الاعتبار؛ فعندما نقول إننا ثابتون على موقفنا، فهذا يعني أننا جادون في التمسك بحقوقنا.

وأوضح: نعم، إذا نفذ الطرف الأمريكي الشروط، فإن الفتح قصير الأمد يكون ممكناً، وهذا لا يعني تجاهل التعقيدات، بل هو مجرد تأكيد على أن إيران تعرف ما تريد وما هي حقوق الشعب الإيراني. وهذه الشروط ليست أموراً غريبة أو عجيبة، فالشروط السبعة هي حق لإيران، وليست بنوداً يُشعر بأنها شروط مسبقة، بل هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإيرانيين.