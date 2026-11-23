هبطت أسعار النحاس لفترة وجيزة دون مستوى 12,000 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، لتعمق خسائرها الحادة وسط تزايد الشكوك بشأن قوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم توقعاتهم للإنفاق على مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها.

وتراجع النحاس 9% خلال الأسبوع الماضي، مع تصاعد المخاوف بشأن استدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ما دفع المستثمرين عالميًا إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر.

وافتتح المعدن تعاملات الاثنين 23 نوفمبر مرتفعًا بما يصل إلى 1.5%، قبل أن يعكس اتجاهه ويهبط بنسبة وصلت إلى 1.7%.

وحذر محللون من استمرار حالة عدم اليقين في السوق ليتراجع النحاس بنسبة 0.8% إلى 12,069.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، بينما انخفض الزنك 0.7%، في حين ارتفع الألومنيوم 0.1%.

وقال جاو يين، المحلل في شركة شوا لإدارة الأصول: “يستعد بعض المتشائمين بشأن النحاس للخروج من مراكزهم لكن آخرين يرون أن سردية الذكاء الاصطناعي تغيرت من الأساس، ويريدون الاستمرار في المراهنة بقوة على انخفاض الأسعار”.

ويُستخدم النحاس على نطاق واسع في إنشاء مراكز البيانات، إلى جانب البنية التحتية للطاقة وشبكات التوصيل الكهربائي، وهو ما دفع أسعاره إلى مستوى قياسي اقترب من 15,000 دولار للطن في سبتمبر، بدعم من التفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي والتوقعات بفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات المعدن.

لكن سيطرة الحزب الديمقراطي على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية عززت التوقعات بفرض مزيد من التدقيق على التوسع في استثمارات مراكز البيانات، ما ساهم في دفع أسعار النحاس إلى الهبوط الحاد خلال نوفمبر.

وكان الانخفاض الكبير الذي سجله النحاس الأسبوع الماضي، وهو ثالث أكبر تراجع له خلال العقد الحالي، انعكاسًا للاضطرابات الأوسع نطاقًا في الأسواق، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن الإنفاق على مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها.

كما يشير المشككون إلى أن الذكاء الاصطناعي قد لا يكون محركًا رئيسيًا لنمو الطلب على النحاس بالقدر الذي تعكسه الرهانات الحالية في الأسواق.

وتحولت المعنويات بصورة واضحة نحو التشاؤم خلال مؤتمر رئيسي لصناعة النحاس في شنجهاي الأسبوع الماضي، مع مواجهة المشاركين في القطاع ضعف الطلب الصيني، وقوة الدولار، وتزايد الشكوك بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض رسومًا جمركية على النحاس المكرر خلال العام الحالي.

وكانت توقعات فرض الرسوم قد دفعت كميات من النحاس إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى تقليص المعروض في أسواق أخرى، ودعم الأسعار، وساهم في حدوث نقص في الإمدادات داخل الصين.