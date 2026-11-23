أكد إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، أن التحرك الإيراني لملاحقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضائيًا على المستوى الدولي، يأتي على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القوانين والمعاهدات الدولية.

وأشار خلال صباح الخير يا مصر،إلى أن طهران بدأت اتخاذ إجراءات قانونية لرفع دعاوى أمام محاكم في أربع دول أوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة، على خلفية العمليات التي تتهم واشنطن بالوقوف وراءها.

وتتهم إيران الإدارة الأمريكية بانتهاك القوانين والمواثيق الدولية، معتبرة أن استهداف القادة والمسؤولين داخل منازلهم وبين أفراد عائلاتهم يمثل خرقًا للأعراف الدولية.

ويأتي التحرك الإيراني في إطار مساعي طهران لملاحقة ما تصفه بالانتهاكات عبر المسارات القضائية الدولية، وتوثيق الوقائع والأدلة المتعلقة بالهجمات، تمهيدًا لعرضها أمام الجهات القضائية المختصة.