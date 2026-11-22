يعاني عدد كبير من الأشخاص من نوبات الربو خلال موسم الشتاء ولكن هناك ادوية تساعد في تقليل كمية الأدوية اللازمة للسيطرة على أعراض وتحسين كفاءة الرئتين .

​



ووفقا لما أورده موقع "مايو كلينك" نكشف لكم طرق علاج الربو :

تمارين التنفس

​تساعد تمارين التنفس بانتظام على تقليل الاعتماد المفرط على أدوية السيطرة من خلال تنظيم تدفق الهواء ومنع فرط التنفس ومن أبرزها تقنيات التنفس الواعي والتحكم في إيقاع الشهيق والزفير.

الأعشاب والعلاجات الطبيعية المدروسة

​تشير بعض الأبحاث إلى أن بعض العناصر الطبيعية قد تقدم فوائد مساعدة لمجاري الهواء، ومنها:



​الحبة السوداء

أظهرت بعض الدراسات دورها المحتمل في المساعدة على فتح مجاري الهواء المضيقة.

​الكافيين

يعمل كموسع ضعيف ومؤقت للممرات الهوائية.



​الكولين

مستخلص لحاء الصنوبر وتُعرَف ببعض الخصائص التي تدعم وظائف الجسم وتخفيف الالتهابات المرتبطة بالأعراض.

تنبيه يجب استشارة الطبيب دائماً قبل تناول أي مكملات عشبية لتجنب تداخلها مع الأدوية الأخرى.



​

خفض عوامل الخطر



​علاج الارتجاع المريئي

أشارت إلى وجود ارتباط وثيق بين حموضة المعدة المزمنة وتفاقم أعراض الربو، حيث يمكن لحمض المعدة أن يهيج مجاري الهواء، لذا فإن علاج الارتجاع يعد خطوة محورية للتحكم في الربو.



​الحفاظ على وزن صحي: تساعد السيطرة على الوزن الزائد في تخفيف الضغط الميكانيكي عن الرئتين وتوسيع السعة التنفسية.

تعديل البيئة المنزلية لتقليل المحفزات

​تعتبر الوقاية البيئية حجر الأساس في تقليل النوبات، وتشمل:

​استخدام مكيفات الهواء

لتقليل نسبة الرطوبة الداخلية وخفض مستويات حبوب اللقاح المحمولة جواً.

​تعديل الديكورات لتقليل الغبار

إزالة السجاد إن أمكن واستبداله بالأرضيات الصلبة، واستخدام أغطية واقية ضد عث الغبار للوسائد والأسرة.

​الوقاية من العفن

الحفاظ على جفاف المناطق المعرضة للرطوبة مثل المطابخ والحمامات لمنع تكوّن جراثيم العفن.

هذه الإرشادات تهدف إلى دعم الخطة العلاجية الشاملة ولا غنى فيها عن متابعة الطبيب المختص والالتزام ببخاخات الطوارئ عند الحاجة.