قالت الدكتورة نشوى النحاس، عضو مجلس إدارة نادي الزهور ومنسق لجنة الشباب بفرع التجمع، إن المشاركين في العروض المسرحية بالنادي يمتلكون مواهب كبيرة، ويشهد أداؤهم تطورًا ملحوظًا من عام إلى آخر.

وأضافت "النحاس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فن المسرح ليس سهلًا، ويتطلب قدرًا كبيرًا من الثقة بالنفس والموهبة والعمل المستمر، مشيرة إلى أن أعضاء فريق المسرح يفاجئون الجميع كل عام بتقديم عمل فني مميز ورائع يستحقون عليه كل الدعم والتقدير.

وأوضحت أن الفريق يضم مشاركين من مختلف الأعمار، ويبذل أعضاؤه مجهودًا كبيرًا في التحضير للعروض وإجراء البروفات، مؤكدة أن النادي يحرص على مساندتهم وتوفير الدعم اللازم لهم.

وأشارت إلى إمكانية تقديم أكثر من عرض مسرحي خلال العام، إذا كان أعضاء الفريق مستعدين لخوض هذه التجربة وتقديم أعمال إضافية.

وأكدت الدكتورة نشوى النحاس أن النادي يشعر بالفخر بأعضاء فريق المسرح، ويحرص على دعمهم ومساندتهم باستمرار، قائلة إن ما يقدمونه من أعمال فنية مميزة يجعل النادي حريصًا على الوقوف بجانبهم وتشجيع مواهبهم.