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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي الزهور يشارك في مبادرة الرئيس السيسي لتخضير القاهرة

نادي الزهور يشارك في مبادرة الرئيس السيسي ل «تخضير القاهرة»
نادي الزهور يشارك في مبادرة الرئيس السيسي ل «تخضير القاهرة»
حسام الحارتي

في إطار التزام المؤسسات الرياضية والمجتمعية بالمسؤولية الوطنية والدور المجتمعي، أعلن نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش عن مشاركته الفعالة في مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لـ «تخضير القاهرة»، وذلك للحد من التلوث وزيادة المساحات الخضراء بالعاصمة.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها المستشار محمد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة نادي الزهور، يرافقه المهندس بهاء الحملي، مستشار مجلس الإدارة للشؤون الهندسية، إلى ديوان عام محافظة القاهرة، حيث استقبلهما الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لبحث سُبل وتنسيق آليات المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية.

وتتضمن مساهمة نادي الزهور تنفيذ أعمال تشجير وزراعة مساحات خضراء في عدد من المحاور والمناطق الرئيسية المحيطة بمقر النادي، وفي مقدمتها:

* شارع يوسف عباس
* طريق النصر بمدخل استاد القاهرة الدولي
وأشاد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بهذه الخطوة المثمرة، مؤكداً على أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأندية الرياضية للحفاظ على البيئة، وتحسين المظهر الحضاري للعاصمة، وتوفير بيئة صحية ترفع من جودة حياة المواطنين.

من جانبه، شدد المستشار محمد الدمرداش على أن الأندية الرياضية لا تقتصر مهمتها على النشاط الرياضي والاجتماعي فحسب، بل تُعد مؤسسات وطنية تقع على عاتقها مسؤولية المساهمة في المبادرات التنموية والبيئية التي تطرحها القيادة السياسية لمستقبل أفضل للمجتمع المصري.

نادي الزهور المستشار محمد الدمرداش الزهور

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