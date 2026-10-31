مصر تدين تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان وتؤكد ضرورة حماية المدنيين

أدانت جمهورية مصر العربية تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة ضد المنشآت المدنية والحيوية في السودان، وما تسفر عنه من سقوط ضحايا بين المدنيين واستهداف للبنية التحتية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكدت رفضها الكامل لكافة أشكال العنف التي تستهدف الأبرياء، مشددة على ضرورة الالتزام بحماية المدنيين وتجنب تعريضهم لمخاطر العمليات العسكرية.

وجددت مصر، التأكيد على موقفها الثابت الداعي إلى أهمية وقف تدفق السلاح عبر الدول المجاورة للسودان إلى ميليشيا الدعم السريع، كما تكرر دعمها الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية، وأهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

ودعت مصر، إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية؛ للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السوداني الشقيق وتلبي تطلعاته في الأمن والاستقرار.